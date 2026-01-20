Retour à l'accueil
Michel Brouillette
Comédien
Auteur
Musicien
Oeuvres (13)
STAT
2022 - Aujourd'hui
Comédien
Benoit
Un an plus tard
Auteur
Portrait-robot
2022 - 2025
Comédien
Dr Pascal Lauzon
Le nouveau projet télé des auteurs des
Bracelets rouges
enfin dévoilé!
mardi 20 janvier 2026 à 14h00
Le fils de deux comédiens connus dans cette publicité du
Bye Bye 2025
vendredi 2 janvier 2026 à 14h00
Conclusion des
Bracelets rouges
: Un choix déchirant pour les auteurs
jeudi 28 mars 2024 à 13h40
Ce nouveau personnage adorable dans
Les bracelets rouges
est joué par le fils de deux artistes connus
lundi 12 février 2024 à 10h00
C'est la dernière saison pour Les
bracelets rouges
: « On est vraiment fiers de comment ça se termine »
lundi 8 janvier 2024 à 13h20
