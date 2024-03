Pour écrire une finale aussi déchirante que celle qui nous a été présentée ce mardi avec Les Bracelets rouges, on comprend d'emblée que les auteurs, Stéphanie Perreault et Michel Brouillette, ont dû faire des choix déchirants.

Entre la rémission de Félix (Anthony Therrien), le décès de Justin (Antoine L'Écuyer) et le futur optimiste des autres bracelets rouges, il y avait beaucoup de travail à faire, mais les scénaristes ont réussi à nous concocter une conclusion à la fois émouvante et lumineuse, à l'image des trois saisons de leur série.

Nous avons discuté avec ceux-ci, en marge de la conclusion de la série, et ils étaient, eux aussi, émotifs devant cette aventure colossale.

Ils ont bien voulu revenir sur leur décision de faire mourir l'un des personnages principaux.

On a longtemps hésité, est-ce qu'on va jusque-là, c'est un personnage qu'on aime tellement.

« Dans la vie, malheureusement, quand tu as un cancer ou une maladie incurable, ce n'est pas parce que tu le mérites, que tu es gentil ou que tu te bats fort que nécessairement tu vas t'en sortir. Par respect pour ces personnes-là, on s'est dit qu'on n'avait pas le choix de laisser aller un des personnages, parce que ce n'est pas vrai que tout le monde s'en sort. »

Ils poursuivent : « Le livre d'Albert Espinosa, de laquelle la série découle, lui c'est un grand survivant. Il a eu le cancer, il a passé 9 ans, in and out de l'hôpital. Pour nous, Félix c'est lui, c'est Albert. On s'était toujours dit qu'on finirait la série avec Félix qui sort de l'hôpital. »

C'est l'histoire d'un miraculé.

Contrairement à Anthony Therrien, qui connaissait la trajectoire de son personnage depuis le début, Antoine L'Écuyer, lui, a appris la nouvelle avant la troisième saison, ce qui fut évidemment un choc pour lui, comme nous l'expliquent Stéphanie et Michel : « Il a plongé avec nous là-dedans, mais pour lui, ça annonçait de grosses scènes à jouer, quelque chose de costaud à jouer pour lui. On lui a promis qu'on essaierait de mettre de la lumière là-dedans. Il y avait des épisodes où Justin était vraiment mieux, qu'il pouvait être là pour les Bracelets, qu'on le voyait rire, qu'on le voyait sourire. C'était important pour nous qu'on voie ces deux facettes-là de lui dans la saison. »

Évidemment, entre écrire une série et la voir jouée à l'écran, il y a un monde. Voilà pourquoi les auteurs ont eux-mêmes été bouleversés en voyant le résultat final : « Moi, j'ai pleuré trois fois pendant l'épisode, donc moi si je pleure, sachant ce qui s'en vient, on se doutait bien que les gens allaient pleurer », indique Michel.

Stéphanie ajoute : « On a été vraiment vraiment touchés! C'est l'aboutissement de cette aventure-là. Il y a tellement de choses qui rendaient ça émotif pour nous. C'est vraiment la fin d'une grande grande aventure, Antoine a tellement été touchant dans ces scènes-là, les bracelets autour de lui, ses parents. On l'appréhendait ce moment-là, mais on est tellement satisfaits, du respect et de la manière dont ç'a été tourné. »

Ils tenaient d'ailleurs à adresser ces remerciements aux comédiennes et comédiens de la série : « On est tellement reconnaissants et chanceux. On leur a dit souvent et individuellement, mais je pense que cette histoire a été portée encore plus loin grâce à eux. Chacun y a mis du sien, ils ont mis tout leur coeur dans leurs rôles. C'est une gang tellement attachante. On n'aurait pas pu faire ce show-là, avec cette portée-là, sans eux. »

Quant à la question que plusieurs se posent, concernant un possible retour de la série, les deux auteurs sont assez catégoriques :

Non, il n'y a pas d'ouverture, pas de possibilité. Si ça se présentait, oui il y aurait possibilité de faire un reboot, mais il n'y a rien de prévu. Nous, on peut toutefois s'imaginer que Sam-Éloi repart la gang des Bracelets rouges, dans nos têtes, mais c'est tout.

Merci à eux pour trois saisons de rires, d'émotions, de vérité et d'attendrissement total!