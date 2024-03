« Ç'a été vraiment difficile », explique Anthony à propos des derniers jours de tournage. « Quand on suit des personnages sur une longue période de temps, ça devient comme une famille. Ça crée des liens assez solideS. De savoir que ça allait se terminer, c'était déjà difficile, mais de savoir que ça allait se terminer comme ça, c'était encore plus tough. Ç'a été vraiment douloureux comme fin de projet, parce que j'aimais tellement l'équipe, les personnages, l'univers du show. Les bracelets rouges, ç'a été pour moi une vitrine incroyable d'un point de vue professionnel, une sécurité créative pendant trois ans, mais c'était surtout de savoir que j'allais retrouver ma gang chaque saison, avec un personnage que je connais maintenant par coeur. Lui dire au revoir, c'était surréel. Même là, je ne l'ai pas encore processé. »

« Je suis content que le personnage de Félix puisse s'en sortir, moi ça me touche beaucoup », lance d'emblée le comédien qui aborde l'heureuse destinée de son personnage, qui a été balafré par la maladie pendant trois saisons avant d'être en rémission, avant d'ajouter : « mais, comme lorsqu'on tournait l'émission, on dirait que je ne peux pas me sortir de la tête que le personnage de Justin, lui, ne s'en sort pas. »

« Je vais garder beaucoup de reconnaissance », indique le comédien à propos de ce qu'il va conserver de ce tournage. « Les bracelets rouges, pour moi, ç'a été une opportunité exceptionnelle au niveau professionnel. Ç'a m'aura donné une opportunité incroyable de pouvoir connecter avec le public québécois. Moi ça me touche tellement de voir à quel point ce personnage, mais aussi le show comme tel, a rejoint les gens. Tout le monde connecte, à un certain niveau, avec ce qui se passe dans cette émission. Après ça, pour moi personnellement, ça m'aura apporté énormément de choses : une rigueur, des rencontres incroyables, ça m'a permis de me surpasser complètement, d'aller dans des zones que je ne savais même pas que je pouvais aller, ça m'a fait tourner dans des états où je ne pensais pas arriver à tourner une scène, mais je me suis quand même rendu. Ç'a été mon premier lead en télé, donc la responsabilité qui venait avec ça a été juste un cadeau! »

Après une longue pause silencieuse au téléphone, pendant laquelle on le sent complètement étreint par l'émotion, Anthony ajoute, à propos de ses complices à l'écran : « Longtemps j'ai eu un syndrome de l'imposteur par rapport au travail, parce que je me disais "pourquoi?", mais le fait d'avoir décroché ce rôle-là, d'être le fondateur de la gang des bracelets rouges, ces acteurs-là formidables avec qui j'ai pu jouer à l'écran, c'est tellement ça qui était magnifique! Ce n'était pas à propos de moi, mais ils m'ont quand même donné la chance de rallier les bracelets rouges, pas juste dans l'émission, mais aussi dans la vie. C'est un lien tellement privilégié que j'ai avec chacun d'entre eux, j'ai un lien unique avec chacun d'entre eux. Je suis proche d'eux et pas de manière superficielle, ce sont des gens que j'aime profondément. Si je pouvais leur dire quelque chose, ce serait "merci de m'avoir donné cette chance-là, merci de m'avoir suivi, de m'avoir fait confiance". Je vais être avec eux à travers n'importe quelle bataille pour le restant de leur vie et de leur carrière. »

Il est encore plus émouvant, à la lumière d'une conclusion poignante, de voir les liens sincères qui se sont tissés entre les artistes qui artisans qui ont contribué à cette si belle télévision. Nous les remercions tous pour ce magnifique cadeau des dernières années. Un merci tout spécial à Anthony Therrien, pour sa grande générosité et sa capacité renouvelée à s'émouvoir devant la beauté de l'amitié et de la complicité.

La dernière saison des Bracelets rouges est disponible en rattrapage sur TVA+.