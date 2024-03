Se remettra-t-on un jour de la conclusion des Bracelets rouges?

Avez-vous, comme nous, versé toutes les larmes de votre corps en regardant la bouleversante conclusion de la série Les bracelets rouges? Cette oeuvre sensible et lumineuse, des auteurs Stéphanie Perreault et Michel Brouillette, avait déjà touché la cible semaine après semaine, en faisant cohabiter les rires, les scènes attendrissantes et les moments d'émotions. La grande finale n'a pas fait exception à la règle, assez pour dire qu'il y avait longtemps que nous n'avions pas autant pleuré en regardant une série québécoise. Difficile de se consoler après...

On pouvait pourtant comprendre ce qui nous attendait, avec l'avant-dernier épisode, dans lequel nous avions tristement appris que Justin (Antoine L'Écuyer) était condamné. Son ami Félix (Anthony Therrien) avait compris le drame qui se jouait devant ses yeux, en voyant les yeux rougis de tristesse des parents de Justin, dévastés eux aussi par ce qui les attendait. Félix avait promis de garder le secret.

L'ultime épisode s'est placé dans la foulée de ce douloureux constat, que nous allions perdre l'un de nos précieux bracelets rouges. Même si nos mouchoirs étaient prêts, à portée de main, ils n'ont pas suffi à éponger toute la peine qu'a occasionnée ce petit bijou d'épisode, qui n'a pas choisi de faire dans la dentelle, bien qu'il réservait des destins heureux à plusieurs des protagonistes.

Heureusement, Kevin (Étienne Galloy) a trouvé sa voie puis l'amour auprès de Simone, tandis que le grand-père de ce dernier a trouvé réconfort auprès de ce couple si charmant. Les scènes partagées entre Marcel Leboeuf et Étienne Galloy ont toutes été magiques. Pendant ce temps, Sara (Laurence Barrette) a reçu son congé et appris à vivre avec sa maladie cœliaque, les frères Marcotte ont commencé à penser leurs plaies (physiques ou familiales), Lou (Milya Corbeil Gauvreau) a retrouvé sa passion pour le piano, tandis que Félix apprenait la nouvelle qu'il n'attendait plus, celle de sa rémission, après quatre ans de traitements. Cette nouvelle, que nous avons accueillie comme celle d'un ami, nous a émus au plus haut point. Déjà, les larmes coulaient à flots en le regardant traverser la haie d'honneur, en quittant l'hôpital...

C'était avant d'assister aux derniers échanges entre Justin (Antoine L'Écuyer) et ses proches; sa famille et ses précieux amis, tous affectés par son décès imminent, comme nous. La scène, écrite tout en finesse et en authenticité, a été réalisée et jouée à la perfection par tous les artistes qui y ont pris part. Du grand art! Ce faisant, il était encore une fois impossible de retenir notre émotion, surtout pour ceux qui ont déjà vécu le deuil douloureux d'un proche.

Cette conclusion s'est imposée comme un magnifique crescendo, culminant en un point d'orgue bouleversant où l'émotion était à son comble. Des adieux déchirants, mais qui nous laissent tout de même des souvenirs lumineux d'une série à la hauteur de toutes les attentes. Nous attendrons un prochain projet de ses auteurs avec impatience...

L'émission est disponible en rattrapage sur TVA+.