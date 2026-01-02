Le fils de deux comédiens connus dans cette publicité du Bye Bye 2025

Cette année, les rôtisseries St-Hubert ont proposé une publicité en lien avec les tarifs de Trump. En effet, quand les ados descendaient au sous-sol pour manger leur poulet lors d'un souper du jour de l'an, Mononcle Donald les attendait en bas des escaliers et prenait 25% de leur assiette. « J'ai mis des tarifs sur tout ce qui descend au sud du rez-de-chaussée », disait le personnage à la coiffe volumineuse.

À la toute fin de la publicité, un petit garçon descend avec son animalerie et l'oncle l'assaille : « Il y a 25% sur les automobiles : 35, tiens! », dit-il en prenant une croquette de poulet. « Heille, ma girafe! », s'enquit le jeune homme.

Voyez la publicité au bas de l'article.

L'enfant en question est incarné par Léo Brouillette. Photo au ci-dessous. Ce dernier est le fils de deux comédiens que nous avons pu voir dans de nombreuses séries québécoises.

Son père, Michel Brouillette [photos ici] a joué, entre autres, dans STAT, Portrait-robot et Toute la vie, alors qu'on a pu voir sa maman, Stéphanie Perreault [photos ici], dans Mr Big, Léo et STAT. Le couple est aussi derrière les textes de l'excellente série Les bracelets rouges.

On espère voir plus souvent ce petit garçon fort mignon et excellent sur nos écrans!

Mentionnons que, cette année, il y a plusieurs excellentes publicités au Bye Bye. Voyez ici nos cinq préférées.