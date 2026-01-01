Accueil
Nos 5 publicités préférées du Bye Bye 2025

Matthieu Pepper tombe en amour.

Par Élizabeth Lepage-Boily

Au Québec, le Bye Bye est notre Superbowl en termes de cotes d'écoute et en termes de publicités.

C'est à ce moment de l'année que les entreprises investissent le plus d'argent pour promouvoir leurs produits à la télé.

Cette année encore, plusieurs compagnies ont réalisé de petits bijoux publicitaires.

Mondou, comme au cours des deux années précédentes, se classe en première place sur notre liste. L'année 2025 a été assez difficile dans l'actualité, mais avec des petits chats, le stress diminue...

Voici nos coups de coeur publicitaires de l'année 2025 :

1 - Doux minou minou - Mondou

2 - Le grand amour du bar à Pain - Pacini

3 - Le vouvoiement chez Metro

4 - Mike version Karaoké - Rona

5 - « Sors le sirop » - Érable du Québec

À noter que vous pouvez voter jusqu'au 4 janvier pour votre publicité préférée ici.

