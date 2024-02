La semaine dernière dans Les bracelets rouges, nous avons eu l'occasion de rencontrer deux nouveaux personnages, qui ont tout de suite piqué notre curiosité.

L'un d'eux, Joey, est interprété par Thomas Delorme, le fils de Julie Perreault et Sébastien Delorme, et son arrivée a été pour le moins fracassante, alors qu'il a été sauvé du suicide par Kevin (Étienne Galloy). Cette scène valait franchement le détour. Les auteurs de la série nous parlaient de ce personnage mystérieux juste ici.

L'autre personnage ne pourrait être plus craquant. Il s'agit du jeune Milo, un enfant atteint de la maladie de Kawasaki (ou "Kawakiki", comme il le dit si bien) et qui se retrouve dans la même chambre que Lou (Milya Corbeil Gauvreau). Dès lors, le petit développe une affection mâtinée d'admiration pour Lou, et ne la lâche pas d'un pouce.

L'interprète de Milo est l'adorable Léo Brouillette (voyez sa photo ici), qui est le fils des deux auteurs de la série, Stéphanie Perreault et Michel Brouillette. On peut d'ailleurs voir les deux auteurs dans la série, puisqu'ils sont également comédiens. Stéphanie interprète la psychiatre Marilou tandis que Michel joue Alain, un membre du personnel de l'Hôpital de la Rive. On peut aussi voir Stéphanie Perreault dans une intrigue en cours dans STAT, où elle joue une belle-mère éplorée. Elle nous parlait d'ailleurs de son expérience sur le plateau de la quotidienne ici.

Dans le cas du très mignon Léo Brouillette, on peut définitivement dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. D'ailleurs, il ressemble énormément à son papa.

La fière maman nous disait en entrevue : « Notre fils a décroché le rôle d'un petit garçon qui va côtoyer Lou, lorsqu'elle va revenir à l'hôpital. Son personnage lui fait du bien et tout. Il a passé son audition, il l'a eu. Pour nous, de le voir là, c'est vraiment particulier. Il y a plein de moments émotifs dans cette saison-là, mais on est vraiment fiers! »

Le personnage interprété par Léo Brouillette, Milo, sera présent dans l'intrigue jusqu'au huitième épisode. Peut-être aurons-nous ainsi l'occasion de comprendre pourquoi il est si seul à l'hôpital, malgré son jeune âge.

Le synopsis du prochain épisode le place dans une position délicate : Kevin est officiellement congédié de l'hôpital. Maintenant en psychiatrie, Simone fait la connaissance de Joey. Lors d'une thérapie de groupe, celui-ci dévoile les raisons de son hospitalisation. Margot rend visite à Félix et Lou retrouve Milo inconscient. De mauvaise foi, Justin tient des propos blessants envers ses amis. Félix va de moins en moins bien et les résultats de ses tests entraîneront de graves conséquences sur les autres patients.

L'ultime saison des Bracelets rouges se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA et sur TVA+.