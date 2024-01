Ce nouveau personnage arrivera bientôt dans Les Bracelets rouges

La troisième et ultime saison des Bracelets rouges bat son plein, nous faisant vivre au passage beaucoup d'émotions. Chacun à leur manière, les bracelets rouges vivent tous des défis, que ce soit de l'ordre de la santé, des relations familiales ou des relations interpersonnelles.

Plusieurs personnages sont venus se greffer à l'intrigue, qu'on pense aux frères Marcotte (Sam-Éloi et Tom-Eliot Girard), des habitués d'un mode de vie dangereux, ou Sara (Laurence Barrette), une jeune femme hypocondriaque qui vient de recevoir de bien mauvaises nouvelles concernant son état de santé. Autour d'eux gravitent des familles, des proches, dont le quotidien est bouleversé.

Dès le 13 février prochain, vous pourrez faire la connaissance d'un nouveau personnage, interprété par le talentueux Thomas Delorme. Le comédien, qu'on a pu voir récemment dans STAT dans le rôle d'un petit-fils troublé, viendra interpréter un patient de l'Hôpital de la Rive.

Nous avons eu l'occasion d'en discuter avec les deux sympathiques auteurs de la série, Stéphanie Perreault et Michel Brouillette.

« C'est un personnage vraiment différent », lance d'emblée l'autrice. « Le personnage de Thomas arrive en psychiatrie, on ne peut pas dévoiler pourquoi encore, mais c'est un autre personnage qui arrive avec un bagage différent. Il a beaucoup de squelettes dans son placard. Joey porte un grand poids sur ses épaules et il ne veut pas dire pourquoi. Il tourne tout en blague. C'est très très dur de percer sa carapace. Ça va être difficile, parce qu'on ne voit pas son entourage, donc il n'y a personne qui peut dire ce qui se passe vraiment. Il va falloir suivre son cheminement pour qu'il en vienne à s'ouvrir lui-même. »

« C'est très très émotif, c'est peut-être même le côté un peu plus noir des Bracelets rouges », précise Michel Brouillette.

« Le destin de plusieurs personnages est incertain. Il ne va pas arriver ce qu'on va s'attendre pour plusieurs personnages. On va être surpris, on va être touchés, on va rire. Il y a encore beaucoup de lumière dans cette saison-là. On est vraiment fiers de comment ça se termine, on a le coeur gros parce qu'on dirait que les Bracelets rouges, c'est notre petit bébé. On a l'impression que ça finit bien et ça finit fort », nous disaient récemment les deux auteurs. Lisez l'entrevue complète juste ici.

Les Bracelets rouges se poursuivent les mardis à 20 h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+.

