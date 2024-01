Chaque nouvelle semaine de STAT amène généralement une nouvelle intrigue. C'est bien le cas cette semaine, comme on nous le laissait entrevoir dans l'extrait présenté en fin d'épisode jeudi dernier, et que vous pouvez rattraper ci-dessous. On y fait la rencontre d'une femme bouleversée qui amène à l'urgence une jeune fille en très mauvais état. Nous avons été à la fois surpris et ravis d'y retrouver Stéphanie Perreault, comédienne qui est aussi coautrice de la série à succès Les bracelets rouges. Nous avons voulu en savoir plus sur son expérience de tournage dans la quotidienne de l'heure.

« C'est la directrice de casting, Lucie Robitaille, qui a pensé à moi pour ce rôle-là dans STAT. Ça va tellement vite que parfois on a la chance de pouvoir décrocher des rôles par exemple avec nos démos, sans qu'il y ait le processus d'audition normal qui parfois prend plusieurs semaines. C’est ensuite la réalisatrice Danièle Méthot qui m’a fait confiance et je suis très reconnaissante de ça aussi », explique-t-elle d'emblée.

De quoi s'agit-il vraiment? La comédienne nous dit ceci : « C'est une belle-maman, qui s'appelle Bianca, qui arrive avec sa belle-fille en urgence à l'hôpital. Il est arrivé un accident. Pendant qu'elle jouait dans le garage, des boîtes sont tombées sur elle. Elle ne va vraiment pas bien, elle a plusieurs problèmes et ils vont devoir la prendre en charge très rapidement. »

« Je me trouve tellement chanceuse d'avoir défendu ça! Ç'a été vraiment costaud et le rythme de tournage est tellement rapide, mais j'ai tellement aimé ça. Tu donnes tout, parce que tu n'as pas beaucoup de prises et il faut que ça y aille. C'est un des gros challenges de jeu que j'ai eu à faire », poursuit-elle.

Sachez que cette intrigue s'étirera sur quelques semaines et comporte plus de ramifications qu'elle n'en a l'air : « J'ai été vraiment chanceuse là aussi, car au départ, Marie-Andrée Labbé écrit au fur et à mesure, donc ils ne peuvent pas te dire combien de temps tu vas rester là. Mais c'est une intrigue qui va se déployer sur quelques semaines. »

Lorsque Stéphanie évoque l'intrigue, sans toutefois vouloir trop en dire, elle pique définitivement notre curiosité : « Même moi, en le lisant, j'avais hâte de voir ce qui arrivait de semaine en semaine. Ça va être surprenant, ça va être complexe, ça va être prenant. Veut, veut pas, la petite qui joue ma belle-fille [Anne-Sophie Lebrasseur, NDLR], c'est une jeune fille. Donc, déjà, quand il y a un enfant d'impliqué là-dedans, c'est très émotif. On va être surpris et bouleversés par cette histoire-là, du moins moi je l'ai été. Je voulais le défendre du mieux que je pouvais, car je trouvais que c'était une histoire vraiment forte. »

Dans ce contexte, la belle-mère et la jeune femme seront prises en charge par le docteur Joliceur, interprété par Marc Beaupré.