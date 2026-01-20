Le nouveau projet télé des auteurs des Bracelets rouges enfin dévoilé!

De 2022 à 2024, la série Les bracelets rouges a pris tout le monde par le coeur, en plongeant dans le quotidien d'adolescents malades. Cette proposition, qui était visiblement tricotée dans l'émotion, a touché la cible, épisode après épisode.

Pour cette raison, nous attendions avec impatience de découvrir le nouveau projet des auteurs de la série, Stéphanie Perreault et Michel Brouillette. Celui-ci a été dévoilé aujourd'hui, dans le cadre d'un événement organisé par Québecor pour annoncer les projets qui verront le jour sur illico+ dans la prochaine année.

Les deux auteurs, qui sont aussi un couple dans la vraie vie, changeront quelque peu de registre, pour nous proposer la série Un an plus tard, une production de Pixcom en collaboration avec Québecor Contenu.

Dans celle-ci, chaque épisode d'une enquête haletante se déroulera un an plus tard que le précédent. Le dernier retournera six ans plus tôt, alors que Chloé, trois ans, est enlevée. Son père, William, un enquêteur chevronné, se lancera dans une quête acharnée pour la retrouver.

Pour le moment, nous ne savons pas qui seront les comédiennes et comédiens qui porteront cette bouleversante histoire.

La date de lancement sur illico+ n'a pas encore été annoncée, mais nous avons particulièrement hâte de découvrir cette nouvelle proposition, qui comptera six épisodes de 60 minutes. Avez-vous aussi hâte que nous?