Extrait : une grande finale bouleversante pour Bracelets rouges

« Depuis que je suis ici, j'ai réalisé que c'est dans les moments d'attente et d'incertitude qu'on voit la vraie nature des gens. Qu'est-ce que tu fais quand y'a plus rien à faire? T'es qui quand t'es tout seul avec toi-même? [...] Mais là, j'en ai assez d'être spectateur. Je suis prêt à vivre quelque chose d'autre, quelque chose de vrai. » Ces mots, c'est le personnage de Félix qui les prononce. Comme nous le font deviner les images du tout dernier épisode des Bracelets rouges qui sera diffusé la semaine prochaine, Félix (Anthony Therrien) recevra une nouvelle qu'il n'attendait plus. Sa narration nous émeut déjà. Voyez l'extrait au bas du texte.

Ce qu'on nous avait promis concernant cette ultime saison s'est d'ailleurs avéré, ce troisième chapitre s'est révélé tout aussi touchant (revenons ne serait-ce que sur cet épisode déchirant du 12 mars dernier) que rempli de lumière. Étienne Galloy, avec qui nous discutions en début de saison, nous confirmait qu’à ses yeux, le dénouement est bien écrit pour son personnage. Après avoir embrassé son crush Simone dans l'épisode de cette semaine et lui avoir demandé si c'était elle qui avait payé sa dette, l'adorable Kevin aura enfin ses réponses dans ce tout dernier épisode à venir.

On nous disait aussi que les jeunes, desquels s’est épris le public, connaîtraient des finalités satisfaisantes à leurs histoires. Heureusement, nous pourrons vivre notre deuil en paix. Parce que oui, à la fin d'une série attendrissante et lourde de sens comme celle-là, il y a un deuil à faire. On ne peut que s'attacher à des personnages comme Félix, Justin, Flavie, Lou, Albert, Kim, Kevin, Margot, Rania, Milo, Simone, Sara, Joey et les trois frères Marcotte. Leurs histoires uniques, certaines destinées, tragiques, mais toutes nous auront apporté des larmes, du réconfort, des rires ou des réflexions à travers ces trois saisons et c'est avec mélancolie qu'on se prépare à ce douzième épisode comme à un dernier adieu.

Malgré l'état de Justin (Antoine L'Écuyer), qui devra être hospitalisé à nouveau, on se console en se disant qu'il y a quelque chose de doux qui nous attend dans la finale qui nous promet de l'espoir. Pour tenter de participer à des essais cliniques en Suisse, Thomas (Sam-Éloi Girard) s’engagera dans une campagne de financement. Lou (Milya Corbeil Gauvreau), elle, donnera une chance à ses rêves et se préparera à auditionner au Conservatoire. Enfin, Kevin et Simone (Jade Charbonneau) prendront la route afin de retrouver des Bracelets qui manquent à l’appel. Vous aurez droit à un précieux moment entre Kevin et son grand-père Rolland, qui l'aidera dans sa quête.

Ouf! Nos mouchoirs sont déjà prêts. Retrouvons-nous au poste à TVA dès 20 h, mardi prochain, le 26 mars pour un dernier générique de cette grande série.