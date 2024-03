L'épisode de ce mardi 12 mars des Bracelets rouges en fut un particulièrement éprouvant pour les nombreux téléspectateurs. Avez-vous fait partie de celles et ceux qui ont versé une larme? Nous en sommes!

Dans cet épisode charnière, deux événements majeurs sont venus secouer le groupe des bracelets rouges.

D'abord, Thomas Marcotte, ce jeune influenceur kamikaze, interprété avec brio par Sam-Éloi Girard, a appris qu'il avait été imprudent une fois de trop et se retrouve malheureusement paralysé pour la vie. La nouvelle était, avec raison, hautement dramatique pour celui qui avait, jusque-là, toujours pris les choses à la légère. Pendant ce temps, son père (Louis-Philippe Dandenault) blâmait le fils aîné (Tom-Eliot Girard) en le frappant violemment. On se doutait bien que ce milieu familial n'était pas sain...

Heureusement, pour épargner un peu notre petit coeur, les auteurs Stéphanie Perreault et Michel Brouillette ont choisi de ranimer le plus jeune de la famille Marcotte, Zachary (Jayden Boyd), victime d'un traumatisme crânien.

Pendant ce temps, ce que nous craignions tous s'est malheureusement produit, soit la nouvelle fatidique que l'un des bracelets ne survivrait pas. Le contraire n'aurait malheureusement pas été crédible, ce que les auteurs avaient bien compris.

Ainsi, Justin (Antoine L'Écuyer) et ses parents ont rencontré le médecin qui leur a annoncé à regret que le cancer s'était répandu et qu'il n'y avait plus de traitement possible. En quittant l'hôpital, Justin a voulu faire croire à son grand ami Félix, le formidable Anthony Therrien, qu'il était en rémission, mais les visages assombris des parents ne pouvaient mentir. La scène finale, jouée tout en nuances, nous a tailladé le coeur sans détour.

Revivez l'épisode avec les quelques photos ci-dessous.

Il ne reste tristement que deux épisodes à cette formidable série, qui nous aura fait vivre toutes les émotions. On s'attend maintenant à assister à des adieux déchirants. Nos mouchoirs sont prêts...

La saison se poursuit les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.