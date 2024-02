Coup de chapeau à Sam-Éloi Girard

Cette saison, on le retrouve dans la série Les bracelets rouges , où il donne justement la réplique à son frère. Celui-ci incarne un jeune casse-cou, qui évolue sans autorité parentale, qui risque sa vie chaque semaine en compagnie de ses frères, au grand regret des médecins qui doivent le soigner chaque fois. Ultimement, il tissera des liens avec les bracelets rouges originaux. Nous avons d'ailleurs pu en voir les balbutiements dans le plus récent épisode. Tom-Éliot, son frère, nous disait à propos de cette histoire : « Il y a de grosses scènes. C’est les bracelets, alors il faut s’attendre à de belles affaires. Du drame, oui, mais y’a beaucoup de beau aussi » Lisez l'entrevue ici .

C'est toutefois dans la nouveauté Lakay Nou , disponible sur l'Extra d'ICI Tou.tv, que Sam-Éloi a réussi à capturer notre coeur. Certes, la série écrite par Frédéric Pierre et mettant en scène le quotidien d'une famille haïtienne touche la cible à tous les égards, en étant drôle, touchante et authentique. Au sein d'une distribution toute étoile, qui met de l'avant la diversité, Sam-Éloi réussit à tirer son épingle du jeu. En interprétant le meilleur ami de Jude ( Stanley Exantus ), le fils de la famille, il réussit même à voler de temps à autre la vedette.

Justement, Sam-Éloi arrive à toucher le coeur et faire rire avec ce personnage heureux, motivé, et ultra sympathique, qui papote couramment en créole. Chacune de ses apparitions est un réel bonheur et nous espérons vivement une deuxième saison, qui permettrait de davantage creuser ce charmant personnage, ce « Oréo inversé ». En cette ère où la télévision traverse une crise et où l'on tente d'intéresser nos jeunes à leur culture télévisuelle québécoise, Sam-Éloi (en duo avec Stanley Exantus) aide à faire le pont, comme j'ai moi-même pu le constater à la maison avec mes adolescents qui se bidonnaient à chacune de ses apparitions survoltées dans Lakay Nou. C'est à voir absolument!

Nous lui envoyons donc ce coup de chapeau, accompagné de remerciements pour sa présence magnétique à l'écran. Nous lui souhaitons évidemment une suite lumineuse, à l'image de ce que nous connaissons de lui!