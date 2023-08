Le bonheur

À la suite d’une dépression nerveuse, François Plante, un enseignant au secondaire qui, décide de tout quitter pour partir s’installer sur une fermette à la campagne avec sa femme et leur fils adolescent. Il espère écrire son fameux roman, élever des poules et des chèvres, faire son fromage, mener une existence libre et paisible, bio, écolo et bercée au rythme des saisons, mais sa promesse du bonheur ne sera pas de tout repos alors que plusieurs imprévus feront surface.