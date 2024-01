François Avard, auteur de la comédie Le bonheur à TVA, n'hésite pas à s'aventurer tête première dans le grivois, le tabou et la dérision. Son audace est telle que, souvent, on se questionne à savoir s'il y a toujours un propos à défendre derrière cet humour effronté.

Dans l'émission du mercredi 24 janvier, François (Michel Charette) et son fils Étienne (Sam-Éloi Girard) étaient propulsés dans le passé après s'être procuré un modem spacio temporel. Pour voyager dans le temps, ils devaient se "crosser" devant une image de femme nue. Lorsqu'ils ont réalisé que le passé était encore pire que le présent, père et fils (et d'autres hommes qui se sont retrouvés dans le même espace-temps après une branlette dans le bureau) ont dû se "décrosser" (le terme scientifique employé par Avard) pour retrouver leur vie d'avant.

À la fin de l'épisode, François et Étienne retournent l'appareil magique au magasin. Le vendeur décide alors de refiler le modem à un autre client. L'identité de celui-ci nous a fait éclater d'un rire sonore dans notre salon. Nous en avons même échappé la télécommande par terre, désolé aux voisins d'en dessous...

« S'il y a quelques décisions que vous regrettez et que vous voulez changer le passé, c'est le modem idéal pour vous », indique le vendeur à un individu qu'on ne voit que de dos.

ATTENTION! Si vous ne voulez pas connaître la surprise, cessez votre lecture ici.

« Parfait, m'a t'en prendre deux », répond Julien Lacroix.

Quel excellent flash!

Mentionnons que les cotes d'écoute du Bonheur ont considérablement diminué depuis la première saison. Maintenant, c'est environ un demi-million de téléspectateurs qui regardent l'émission chaque semaine. Ce n'est pas catastrophique, mais c'est loin d'être à la hauteur des espérances du départ. Cette troisième saison sera la dernière.

Au cours des prochaines semaines, il sera notamment question des revers de l'intelligence artificielle et d'une invasion de dindes sauvages (en bande, elles peuvent aplatir n'importe qui...).

Le Bonheur est diffusé sur les ondes de TVA les mercredis soirs à 21 h 30.

Précisons que l'acteur principal, Michel Charette, partira en tournée avec son one-man-show dès le mois d'août prochain. Son grand ami François Chénier, avec qui il collabore d'ailleurs sur Le Bonheur, fait sa mise en scène et coécrit avec lui.

Consultez toutes ses dates de spectacles ici.