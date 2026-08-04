Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Henri Picard

Comédien
Visionner les images de Henri PicardHenri Picard
Henri Picard
Henri Picard
Henri Picard
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (15)

Voir tout
Voir les films de Henri Picard sur Cinoche.com

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article C'est la fin pour cette série de Radio-Canada
Télé

C'est la fin pour cette série de Radio-Canada

Tuesday, August 4, 2026 10:06 AM
Image de l'article Photo : Henri Picard pose avec son amoureuse
Stars

Photo : Henri Picard pose avec son amoureuse

Wednesday, July 29, 2026 6:00 AM
Image de l'article Ambiance familiale sur le tapis rouge du film «Rédemptions» de Luc Picard
Cinéma

Ambiance familiale sur le tapis rouge du film Rédemptions de Luc Picard

Tuesday, July 28, 2026 11:03 AM
Image de l'article Bande-annonce : Luc Picard et son fils Henri partagent l'écran dans ce nouveau projet
Cinéma

Bande-annonce : Luc Picard et son fils Henri partagent l'écran dans ce nouveau projet

Thursday, May 14, 2026 3:55 PM
Image de l'article Photos : Rare sortie publique pour Henri Picard et ses parents connus
Stars

Photos : Rare sortie publique pour Henri Picard et ses parents connus

Thursday, February 26, 2026 10:25 AM
Image du film Rédemptions
Cinéma

Vidéo : Luc Picard et son fils Henri partagent l'écran dans ce nouveau projet bouleversant

Friday, February 13, 2026 11:25 AM
Image de l'article Henri Picard et Marc Labrèche se donnent la réplique dans une web-série à voir!
Télé

Henri Picard et Marc Labrèche se donnent la réplique dans une web-série à voir!

Friday, January 16, 2026 3:00 PM
Première du film Le plongeur aux 41e Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC)
Télé

Un nouveau projet télévisuel pour Henri Picard

Tuesday, June 10, 2025 11:30 AM
Première du film Le plongeur aux 41e Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC)
Télé

Henri Picard arrive dans Doute raisonnable

Tuesday, September 17, 2024 10:45 AM
Première du film La cordonnière
Télé

Henri Picard décroche un rôle dans une nouvelle comédie dramatique originale (vidéo)

Thursday, August 29, 2024 5:56 PM
Indéfendable
Entrevue

Henri Picard aborde son expérience de tournage dans Indéfendable

Friday, November 3, 2023 1:00 PM
Image de l'article L'équipe d' «Indéfendable» a été très surprise par cette réaction des fans de la série
Télé

L'équipe d'Indéfendable a été très surprise par cette réaction des fans de la série

Friday, October 27, 2023 12:00 PM
Lac-Noir saison 2
Critique et photos

Lac-Noir saison 2 : De mieux en mieux!

Friday, October 27, 2023 11:00 AM
Indéfendable
Télé

Vous serez heureux de retrouver ce comédien chouchou dans la prochaine intrigue d'Indéfendable

Monday, October 23, 2023 10:35 AM
Première du film Le plongeur aux 41e Rendez-vous Québec Cinéma (RVQC)
Télé

Tout le monde en parle : Luc Picard très ému en parlant de son fils Henri

Monday, April 17, 2023 6:45 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c