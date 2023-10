L'équipe d'Indéfendable a été très surprise par cette réaction des fans de la série

En début de semaine, le procès de Jordan Gauthier s'est conclu dans Indéfendable, avec la culpabilité du jeune père de famille. Celui-ci a été joué avec beaucoup de subtilité et de nuances par Antoine L'Écuyer.

Pendant le procès, l'opinion des téléspectateurs était assez unanime : Jordan n'était pas coupable, le fils de la victime, Alex, l'était. Par contre, nous avons eu la surprise de voir Jordan confesser son crime peu avant la plaidoirie de ses avocats.

Rencontré cette semaine, dans le cadre du lancement de Prime Vidéo, le producteur de la série, Charles Lafortune, s'est dit très surpris par la réaction du public dans cette affaire.

« Le plus fascinant, c'est quand les gens ne sont pas d'accord avec le verdict. On l'a vécu cette semaine. Les gens disaient "non, c'est Alex qui l'a tué, ce n'est pas lui". C'est lui! Il l'a dit! », s'exprime surpris, le producteur.

« On avait eu le même cas avec l'histoire de la femme enceinte qui avait tué un enfant », ajoute-t-il. Il faisait référence à cette histoire.

Quelques jours plus tard, nous avons croisé deux des comédiens principaux de la série, Anne-Élisabeth Bossé et Sébastien Delorme, interprètes respectifs de Marianne et Léo, dans le cadre du Défi impro 2023 pour la Fondation des artistes. Ceux-ci nous ont offert le même son de cloche.

D'emblée, Sébastien Delorme se montre fort enthousiaste par rapport à cette intrigue : « C'était malade, j'ai tellement aimé ça! C'était tellement bon, c'était parfait! »

Il poursuit : « Tu lis les réseaux sociaux et les gens ne croient pas que c'est vraiment Jordan qui l'a fait. Voyons donc! Il a eu beau le dire, personne ne le croit. Qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus? ». À ses côtés, Anne-Élisabeth acquiesçait, elle aussi étonnée par cette réaction.

« C'est lui! On le dit, c'est lui », confirme la comédienne, amusée.

Nous avons pu discuter avec tout ce beau monde des causes qui s'en viennent. Nous vous en reparlerons très bientôt dans d'autres actualités.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h à TVA. Vous assistez maintenant à deux nouvelles causes, qui mettent en vedette des jeunes talentueux, Henri Picard et Anthony Bouchard (qui est d'ailleurs le conjoint de Delphine Morissette, la fille de Véro et Louis, dans la vie).