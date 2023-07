Ayant fini leur secondaire, Lou et Sophie, unies par une flamboyante amitié et partageant une même soif de liberté dans la langueur de l'été, débutent l'année sabbatique dont elles rêvaient tant. Grâce à une idée semi-bonne semi-conne – la première d’une longue série – elles s'achètent le bazou de leurs rêves : une auto géante, tellement kitsch qu'elle est belle, parfaite pour passer la nuit, brailler sa vie, ou même rêver de road trips et d'indépendance. Une auto qu'elles vont tellement aimer qu'elles vont lui donner un nom : Dolorès. Une auto qui va tout changer... ou pas! Alors que Lou et Sophie croient réaliser leur rêve d'être ailleurs, de voir le monde et de vivre autre chose, c'est plutôt la réalité du passage de l'adolescence à l'âge adulte qui va les frapper de plein fouet. Elles découvriront que leurs choix et leurs décisions n'amènent pas nécessairement la liberté souhaitée. Vivre fort et se découvrir, c'est parfois plus douloureux qu'on ne le pense. Particulièrement dans une horrible banlieue où il ne se passe jamais rien, surtout quand on ne sait pas au fond, ce que l'on veut vraiment. Heureusement qu'elles sont ensemble, car Lou et Sophie, c'est pour la vie. Autour de Lou, gravitent sa mère Caroline, qui l’aime tant mais avec qui c’est tellement compliqué, et son père Philippe, allié indéfectible ou presque. Sophie, elle, n’a pas de mère, ce qui fait son affaire; juste un père permissif peu présent, David, un grand frère trop présent, Tom et Alexe, la blonde de ce dernier. S’ajoutent à eux, deux acolytes souhaitant aussi vivre cet été pleinement, Jules et Arnaud, ainsi que Jimmy, le gars du dépanneur, et Fafard, le vendeur de pot.