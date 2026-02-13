Vidéo : Luc Picard et son fils Henri partagent l'écran dans ce nouveau projet bouleversant

Les Films Opale, Entract Films et Christal Films Productions dévoilent aujourd'hui les premières images du film Rédemptions, scénarisé et réalisé par le formidable Luc Picard, qui y tient aussi un rôle.

En effet, il incarne Marcel, un tueur à gages à la retraite, forcé de reprendre le collier et de commettre deux meurtres à Montréal. Ce faisant, il mettra en oeuvre, sans le savoir, une suite d’événements fortuits qui finiront par mettre en danger la vie de sa propre fille à Paris.

Pour l'occasion, le populaire artiste partage l'écran avec son fils dans la vraie vie, Henri Picard (voir ses photos ici). De son côté, ce dernier a eu l'opportunité de donner la réplique au grand comédien français Gérard Lanvin, qui participe à cette coproduction Québec-France.

Kelly Depeault, Sophie Desmarais, Jean-Simon Leduc, Maxime Gaudette et Charles-Aubey Houde font également partie de la formidable distribution.

Voyez la bande-annonce dans l'entête ci-dessus.

Ça s'annonce bouleversant, vous ne trouvez pas?

Produit par Christian Larouche, le long métrage a été tourné à l’hiver et au printemps derniers en France, en Belgique et au Québec.

Distribué par Les Films Opale et Entract Films, RÉDEMPTIONS prendra l’affiche en automne 2026