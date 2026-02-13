Accueil
Séries et télé
Publicité
Cinéma

Vidéo : Luc Picard et son fils Henri partagent l'écran dans ce nouveau projet bouleversant

Ça promet d'être bouleversant.

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Les Films Opale, Entract Films et Christal Films Productions dévoilent aujourd'hui les premières images du film Rédemptions, scénarisé et réalisé par le formidable Luc Picard, qui y tient aussi un rôle.

En effet, il incarne Marcel, un tueur à gages à la retraite, forcé de reprendre le collier et de commettre deux meurtres à Montréal. Ce faisant, il mettra en oeuvre, sans le savoir, une suite d’événements fortuits qui finiront par mettre en danger la vie de sa propre fille à Paris.

Pour l'occasion, le populaire artiste partage l'écran avec son fils dans la vraie vie, Henri Picard (voir ses photos ici). De son côté, ce dernier a eu l'opportunité de donner la réplique au grand comédien français Gérard Lanvin, qui participe à cette coproduction Québec-France.

Kelly Depeault, Sophie Desmarais, Jean-Simon Leduc, Maxime Gaudette et Charles-Aubey Houde font également partie de la formidable distribution.

Voyez la bande-annonce dans l'entête ci-dessus.

Ça s'annonce bouleversant, vous ne trouvez pas?

Produit par Christian Larouche, le long métrage a été tourné à l’hiver et au printemps derniers en France, en Belgique et au Québec.

Distribué par Les Films Opale et Entract Films, RÉDEMPTIONS prendra l’affiche en automne 2026

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.6 - c247b1d4