Henri Picard et Marc Labrèche se donnent la réplique dans une web-série à voir!

Le village d'Ayer's Cliff, dans les Cantons de l'Est, devient le théâtre d'un étrange suspense dans la nouvelle web-série éponyme, bientôt offerte sur l'Extra d'ICI Tou.tv. La production a recruté des comédiens formidables pour porter cette histoire, Henri Picard et Marc Labrèche, qui se donnent la réplique pour notre plus grand bonheur. Après avoir vu les deux premiers épisodes, on peut vous dire que c'est très accrocheur!

Ayer's Cliff commence alors qu'on fait la rencontre de Louis-Philippe (Joey Scarpellino), un jeune acteur qui met une ombre au tableau en se faisant filmer à son insu alors qu'il explose de colère sur un plateau. Encouragé par son gérant (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques) à prendre du temps à l'abri des regards, pour faire retomber la poussière, le comédien se rendra dans un chalet à Ayer's Cliff, où il fera la rencontre de Henri, un jeune barman du coin. Alors que les balbutiements de cette relation semblent promettre de belles choses, un drame viendra tout faire basculer. Henri se fera aider par son oncle, Martin Stevens, un chanteur ayant jadis connu la gloire, qui est plus déterminé à préserver les apparences qu'à vraiment aider son neveu qu'il héberge. La suite sera une course contre la montre pour comprendre ce qui s'est passé et s'en tirer.

C'est dans ce contexte que l'unique Marc Labrèche endosse le rôle de Martin Stevens, un populaire chanteur disco des années 70, qui nous a notamment donné le succès « Love is in the Air ». Là s'arrêtent les comparaisons, parce que la suite du récit n'a rien à voir avec cet artiste. Le comédien nous présente donc un homme étrange, égocentrique et hermétique, qui semble avoir des squelettes dans le placard. À ses côtés, le jeune Henri Picard fait encore la démonstration de son talent et montre qu'il n'a rien à envier à personne. Leur duo s'avère assez fantastique!

Joey Scarpellino est comme un poisson dans l'eau dans la peau d'un jeune acteur au tempérament explosif. Enfin, Stéphane Crête, Myriam Leblanc, Ève Duranceau, Jorge Martinez, Janie Lapierre, Pierre Curzi et Madeleine Sarr complètent la distribution.

Avec Ayer's Cliff, les auteurs et réalisateurs Édouard Gingras et Zacharie Lareau donnent vie à une histoire singulière, intrigante et moderne, qui ne ressemble en rien à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous avons très hâte de voir où ce périple va nous mener, mais parions que nous n'aurons pas le temps de nous y ennuyer.

Seul petit regret, on aurait bien aimé que ce projet soit développé en série, avec des épisodes de 25 minutes. On comprend toutefois que les finances peuvent être en cause dans les choix qui ont été faits.

Produite par Roméo & Fils, la série comprend sept épisodes de 15 minutes qui seront disponibles le lundi 19 janvier sur ICI TOU.TV EXTRA. Voyez des images de la web-série ci-dessous.