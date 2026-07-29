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Photo : Henri Picard pose avec son amoureuse

Ils forment un très joli couple!

Image de l'article Photo : Henri Picard pose avec son amoureuse
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Henri Picard fait partie de la distribution du nouveau film de son père, Luc Picard.

Rédemptions prend d'ailleurs l'affiche dans les salles dès aujourd'hui.

Le comédien a foulé le tapis rouge de la première montréalaise du long métrage avec son amoureuse, Mahélie Rheault.

Les amoureux sont en couple depuis plus de quatre ans maintenant. Ils se sont rencontrés via des amis communs.

Comme vous pouvez le constater sur les images au bas de l'article, ils étaient très chic pour célébrer le lancement du film au Monument national.

Nous vous invitons à découvrir toutes nos photos du tapis rouge ici.

Le synopsis officiel du film va comme suit : Marcel, un tueur à gages à la retraite, est forcé de reprendre le collier et de commettre deux meurtres à Montréal. Ce faisant, il initie, sans le savoir, une suite d’événements fortuits qui finiront par mettre en danger la vie de sa propre fille à Paris. 

Kelly Depeault, Sophie Desmarais, Jean-Simon Leduc et Maxim Gaudette font aussi partie de la distribution.

Mentionné dans cet article

Photo de Henri Picard
Henri Picard
Photo de Luc Picard
Luc Picard

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