Ambiance familiale sur le tapis rouge du film Rédemptions de Luc Picard

Ce lundi soir avait lieu la grande première du film Rédemptions de Luc Picard.

Comme le fils du réalisateur, Henri Picard, tient un rôle dans le long métrage, sa maman bien connue, Isabel Richer, était présente pour l'encourager. Ainsi, il régnait une ambiance familiale sur le tapis rouge au Monument-National.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul duo mère-fils qui a posé lundi soir. Le jeune acteur Léopold Lafontaine était accompagné par sa maman, une chanteuse connue. Apprenez-en plus ici.

Plusieurs membres de la distribution étaient aussi accompagnés de leurs proches.

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À noter que Rédemptions raconte l'histoire de Marcel, un tueur à gages à la retraite, qui est forcé de reprendre le collier et de commettre deux meurtres à Montréal. Ce faisant, il initie, sans le savoir, une suite d’événements fortuits qui finiront par mettre en danger la vie de sa propre fille à Paris.

Luc Picard nous disait la semaine dernière avoir été particulièrement heureux de la réaction du public lors des premières représentations en région. « Honnêtement, ça fait plusieurs films que je sors, puis il y a des films qui ont marché, mais celui-là, la réaction était vraiment forte. Puis, moi, je l'aime, le film. J'espère que les gens vont venir le voir. »

Le drame prend l'affiche le mercredi 29 juillet dans les cinémas à travers le Québec.