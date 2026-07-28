Léopold, le jeune acteur du nouveau film de Luc Picard, a une maman connue

Lundi soir avait lieu à Montréal la première médiatique du film Rédemptions de Luc Picard.

Parmi les membres de la distribution du long métrage, on retrouve un jeune comédien du nom de Léopold Lafontaine.

Ce dernier a posé sur le tapis rouge en compagnie de sa maman connue, la chanteuse Marie-Pierre Arthur.

Voyez une photo au bas de l'article.

À noter que l'acteur n'en est pas à ses premières armes dans le monde artistique.

En effet, il a fait partie de la distribution des comédies musicales La mélodie du bonheur, La famille Addams et Peter Pan, et on a aussi pu le voir dans la série Sorcières.

Le long métrage Rédemptions raconte l'histoire de Marcel, un tueur à gages à la retraite, qui est forcé de reprendre le collier et de commettre deux meurtres à Montréal. Ce faisant, il initie, sans le savoir, une suite d’événements fortuits qui finiront par mettre en danger la vie de sa propre fille à Paris.

Le fils de Luc Picard, Henri Picard, tient un rôle dans le film, qui met aussi en vedette Kelly Depeault, Sophie Desmarais, Jean-Simon Leduc et Maxim Gaudette.

Rédemptions prend l'affiche dans les salles mercredi.