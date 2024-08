Henri Picard décroche un rôle dans une nouvelle comédie dramatique originale (vidéo)

Plus tôt cette semaine, le dévoilement de programmation télévisuelle 2024-2025 de Radio-Canada faisait plein feu sur les rendez-vous immanquables et sur les nouveautés prévues au petit écran pour la prochaine année. Voyez l'ensemble de nos photos de la journée dans cet autre texte.

Un jeune comédien chouchou du public, Henri Picard, était d'ailleurs de la partie pour parler de son nouveau projet, annoncé pour l'occasion : Libre dès maintenant. Cette comédie dramatique, une idée de l'humoriste Guillaume Wagner, qui signe aussi les textes, promet de naviguer à travers des thèmes très actuels, avec autodérision et réalisme. Bien que destinée aux adultes, la fiction mettra de l'avant des colocataires dans la mi-vingtaine, qui vivent le deuil de l'un des leurs. Outre le fils de Luc Picard et d'Isabel Richer, quatre autres interprètes sont dévoilés jusqu'à présent, soit Marguerite Bouchard, Maude Cyr-Deschênes, Madi Chirara et Ariel Mailloux.

Découvrez quelques autres détails au sujet de la série dans la courte vidéo déposée au bas de ce texte.

Le synopsis du projet se lit ainsi (texte fourni par la production) :

Ariane, Bérénice, Colin, Maude et Farid sont cinq jeunes adultes dans la vingtaine venant d’un peu partout. Leurs études, leurs rêves et le désir de s’affranchir les ont tous amenés à Montréal, à partager un appartement en colocation, tel un port d’attache où jeter l’ancre. Libre dès maintenant c’est le récit initiatique de leurs aspirations à travers lesquelles on verra leur amitié être testée, grandir et se confirmer. Constamment dans une forme de déni joyeux se manifestant dans leurs blagues parfois méchantes, parfois ludiques, souvent auto-dérisoires, l’humour est le lien central de leur relation. Il tisse leur union comme il les éloigne. Il leur permet de créer des moments d’amitié authentiques et magiques tout en se tenant à un bras de distance de la vérité. C’est leur moyen de se montrer de l’amour, à défaut d’être assez courageux pour se le dire. À travers les défis, les embûches, les joies, les peines et les découvertes partagées, ils commenceront à toucher à ce qu’ils ont envie de devenir, de faire et de réaliser. Et ce, à l’ombre d’un drame qui les garde unis.

La saison comptera 12 épisodes de 30 minutes. Réalisés par Patrice Laliberté et produits par le Groupe Fair-Play, leur sortie est prévue pour le printemps-été 2025 sur l'Extra de Tou.tv. Il faudra donc user d'un peu de patience avant de rencontrer ce nouvel univers télévisuel.