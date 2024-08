Ariane, Bérénice, Colin, Maude et Farid sont cinq jeunes adultes dans la vingtaine venant d’un peu partout. Leurs études, leurs rêves et le désir de s’affranchir les ont tous amenés à Montréal, à partager un appartement en colocation, tel un port d’attache où jeter l’ancre. Libre dès maintenant c’est le récit initiatique de leurs aspirations à travers lesquelles on verra leur amitié être testée, grandir et se confirmer.