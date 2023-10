Lac-Noir saison 2 : De mieux en mieux!

Club illico lance judicieusement la 2e saison de Lac-Noir cette semaine, alors que l'automne s'installe et que l'Halloween approche à grands pas. L'espoir est évidemment qu'un public de tous âges s'intéresse à cette série de genre, une rareté au Québec, et plonge dans cette seconde mouture où une communauté de loups-garous fait la pluie et le beau temps dans le petit village de Lac-Noir. Cette suite s'avère plus efficace que la première saison, qui nous avait laissés un peu sur notre faim...

L'histoire reprend alors que Valérie, la policière interprétée par la formidable Mélissa Désormeaux-Poulin, doit composer avec un fils (Anthony Therrien) qui fait dorénavant partie du clan des loups et, qui plus est, contrôle mal ses instincts. Si les loups-garous de Lac-Noir se sont mis des règles strictes et entendent bien les respecter pour ne pas faire plus de victimes innocentes, une ombre plane. Un loup-garou solitaire sème la peur dans le village. De qui s'agit-il? De plus, le sérum pour aider les loups à se contrôler n'existe plus, disparu avec son créateur qui a été assassiné dans la finale de la première saison. Comment arriveront-ils à se contrôler à la pleine lune?

Par ailleurs, en raison des événements qui se sont joués pendant la première saison, la communauté de Lac-Noir se retrouve dans la mire du Sénat canadien des loups, plus précisément du chef de la division canadienne du Sénat, joué par nul autre que Guy Nadon. Un aspect politique s'ajoute donc à cette nouvelle saison.

D'emblée, deux choses frappent ici. D'une part, les maquillages et costumes semblent franchement plus réussis, ce qui nous permet de ne pas décrocher de cette histoire qui flirte avec l'horreur. La conception des costumes de loups-garous est d'ailleurs faite par Adrien Morot, gagnant d’un Oscar en mars dernier pour The Whale. Bruno Gatien l'appuie avec des maquillages qui sont plus dans le ton cette saison. D'autre part, le réalisateur Frédérik D'Amours semble avoir davantage embrassé l'aspect suspense de l'histoire, faisant la belle part à une ambiance glauque propice aux sursauts. De quoi nous plonger dans l'atmosphère!

Certes, il faut partir avec la prémisse que tout cet univers est possible, ce qui ne sera pas donné à tout le monde. Mais, en acceptant ce monde surnaturel de lycanthropes, le résultat en devient assez divertissant, surtout que la distribution déjà éclatante a été bonifiée de plusieurs artistes d'exception, dont M. Nadon, Henri Picard, Nico Racicot et Pierre-Paul Alain.

Succès public sur Club illico et ADDIK, Lac-Noir s'inscrit dans un genre peu exploré au Québec et qui pourra encore rallier des amateurs de suspense et d'horreur de tous âges. En saupoudrant leur scénario d'une touche d'autodérision et d'humour, rappelant les films de série B, les auteurs de Lac-Noir ont équilibré leur résultat final, qui se révèle au final assez ludique.

Cette suite totalise 8 épisodes de 60 minutes, déposés sur Club illico à raison de 2 épisodes par semaine. Les deux premiers peuvent être visionnés dès maintenant.