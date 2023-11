Henri Picard aborde son expérience de tournage dans Indéfendable

Henri Picard s'illustre depuis plus d'une semaine dans un rôle délicat dans la série Indéfendable. Son personnage, Tom, a commis une erreur en allant braquer un dépanneur pour aider sa famille à subvenir à ses besoins, causant ainsi la mort d'un innocent. Le jeune homme, repentant, est actuellement en prison, en attente de son procès. Sa vie semble menacée, même derrière les barreaux.

Ses avocats, Inès et Léo (Nour Belkhiria et Sébastien Delorme), vont tenter le tout pour le tout pour l'aider.

Croisé lors du lancement de la 2e saison de Lac-Noir, série dans laquelle il tient un rôle d'importance, Henri Picard a bien voulu nous donner ses commentaires sur son expérience de tournage dans la quotidienne de TVA.

Il nous dresse d'abord un topo général : « C'est un jeune homme quand même. Il a 18 ans. Il vient d'avoir 18 ans quand son défi commence. Ça change quelque chose en justice. Il a deux mères. L'une d'elles est atteinte de Parkinson. Son autre mère a de la misère à joindre les deux bouts. Lui voit ça comme sa responsabilité. Il n'aime pas ça voir sa mère comme ça, souffrir. Sa solution est de faire un hold-up. Il est aussi influencé par un de ses amis, qui est un bum. Il se fait influencer là-dedans et je pense qu'il sous-estime l'ampleur que ça peut avoir de voler un dépanneur. »

Il poursuit : « Il se fait dire que c'est super facile. Pourtant, à la minute où tu entres dans le dépanneur avec ton arme, tu as deux minutes pour partir de là, parce qu'après ça, les gens commencent à réaliser ce qui se passe. C'est là qu'ils peuvent appeler la police, te prendre en photo. »

C'était super. C'est un plateau, c'est sûr, où l'on tourne très rapidement. C'est un peu comme un marathon. Mais ce sont les meilleurs partenaires pour ça. Même si ça tourne vite, on a eu le temps de se jaser, de faire des blagues. La gang est l'fun, tout le monde est super soudé, tout le monde est dans le même bateau. Il y a un certain thrill à travailler sous pression. Moi, ça me convient aussi!

D'ailleurs, Anne-Élisabeth Bossé se confiait ici sur l'importance qu'ont eue ses collègues dans la dernière année, alors qu'elle traversait des moments très difficiles.

Henri Picard ajoute, concernant son partenaire de jeu dans cette intrigue, Sam-Éloi Girard : « Il est très généreux. C'est un gars qui est un peu hyperactif, c'est un skateux, c'est un bon vivant. J'ai adoré travailler avec lui. C'est la première fois que je tournais des scènes comme ça avec lui, intense comme ça. C'était l'fun, on déconnait entre les prises aussi. »

Le producteur de la série, Charles Lafortune, nous disait la semaine dernière aussi, concernant Sam-Éloi Girard : « Sam-Éloi est hallucinant! Je te jure, moi, pour le casting, je ne l'avais pas reconnu. Il est épeurant! »

« Ça ne va pas s'assouplir », nous a dit aussi Anne-Élisabeth Bossé à propos de cette intrigue, dont la durée totale est de 10 épisodes. Donc, nous en avons encore pour quelques épisodes à ce sujet. On vous présente déjà ici, en primeur, la prochaine cause et la comédienne qui l'incarnera.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h à TVA.