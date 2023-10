Anne-Élisabeth Bossé salue ses collègues d'Indéfendable qui l'ont épaulée dans des moments très difficiles

Nous avons eu la chance de croiser le duo vedette de la série Indéfendable, Anne-Élisabeth Bossé et Sébastien Delorme, lors du Défi Impro 2023 au profit de la Fondation des artistes. Ils étaient d'ailleurs là pour appuyer un de leur collègue de la série, Michel Laperrière, président de la Fondation des artistes.

Évidemment, nous avons voulu aborder leur travail sur la quotidienne de TVA, série qui ne cesse d'attirer et de faire jaser les téléspectateurs assidus.

Les deux comédiens nous confirment que l'ambiance est franchement agréable sur ce plateau de tournage.

« On s'entend vraiment bien », lance Anne-Élisabeth Bossé, heureuse et visiblement complice avec Sébastien Delorme. « Moi, la première année, j'ai tissé des liens avec l'équipe. On se pose des questions sur nos vies, on se parle de nos fins de semaine, autant que faire se peut sans perdre du temps. »

« Moi, j'ai tellement été épaulée par mes collègues dans l'année que j'ai passée, l'année dernière. Pour moi, ç'a vraiment créé une solidarité forte. Oui, le rythme de travail est effréné, on est dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles, mais on est entre collègues », confie-t-elle.

La comédienne cite son changement de vie, qui a suivi sa rupture, mais aussi la maladie de son père, atteint d'Alzheimer, qui est venue tout bousculer. D'ailleurs, depuis, Anne-Élisabeth Bossé est porte-parole pour La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et s'implique pour une cause qui lui tient à cœur.

Je pense que je n'aurais pas passé au travers s'il avait fallu que je préserve mes collègues de tous mes états émotifs. Ça aurait été vraiment plus difficile.

Sébastien Delorme renchérit : « La première année, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais cette année c'est vraiment agréable. Je n'ai jamais eu autant de fun à faire une quotidienne qu'avec ce projet-là. Je ne pensais pas que ça pouvait être aussi agréable que ça. Je te dirais que c'est dans les beaux projets que j'ai eus dans ma carrière. » On se souviendra pourtant que le comédien a connu des jours heureux sur le plateau de District 31, jusqu'à ce que son populaire Poupou connaisse une fin tragique. Il poursuit :

On se voit beaucoup au travail. On se voit 120 jours par année. Des fois, je me dis que je vois plus mes collègues que mes enfants.

« On est vraiment tombés sur une belle gang », conclut Anne-Élisabeth Bossé.

Rappelons que l'équipe d'Indéfendable s'est montrée très surprise par CETTE réaction des adeptes de la série.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h à TVA.