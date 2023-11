Découvrez en primeur la prochaine cause dans Indéfendable

Les causes de deux jeunes hommes battent leur plein dans Indéfendable. D'un côté, Tom (Henri Picard) a commis un meurtre en voulant braquer un dépanneur. De l'autre, Logan (Anthony Bouchard) est accusé d'agression sexuelle sur un jeune homme lors d'un party. D'un côté, on sent la sincérité de l'accusé, qui a fait une grave erreur. De l'autre, on sent qu'il a encore beaucoup à cacher.

Sachez que ces causes se poursuivront encore plusieurs jours.

Par ailleurs, nous pouvons déjà vous dévoiler l'identité de la comédienne qui endossera la prochaine cause.

Il s'agit de l'excellente Marie Turgeon (photo ici) que nous avons vue dans plusieurs projets québécois.

Dans cette nouvelle cause, qui s'étendra du 14 au 30 novembre, celle-ci incarne une avocate civiliste de renom dont le mari est retrouvé assassiné. Une partie du corps est retrouvée dans une valise. Elle sera arrêtée et choisira Me Legrand (Martin-David Peters) pour la représenter.

Voyez les premières images de cette cause ci-dessous.

Indéfendable se poursuit du lundi au jeudi à 19 h à TVA.

Rappelons que Anne-Élisabeth Bossé a récemment salué ses collègues d'Indéfendable qui l'ont épaulée dans des moments très difficiles.