Photos : Rare sortie publique pour Henri Picard et ses parents connus

Sur le tapis rouge du remake de Youngblood.

Image de l'article Photos : Rare sortie publique pour Henri Picard et ses parents connus
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Mercredi soir, Henri Picard a foulé le tapis rouge du film Youngblood : le hockey dans le sang, dans lequel il tient l'un des rôles principaux.

Ses deux célèbres parents, Luc Picard et Isabel Richer, ont posé avec lui. Voyez la photo au bas de l'article.

Dans le long métrage d'Hubert Davis, Henri incarne Denis Sutton, le mentor de Dean Youngblood (Ashton James), la recrue arrogante chez les Mustangs de Hamilton, dont la carrière est menacée par son tempérament explosif. Quand le rival de Dean, Carl Racki (Donald MacLean Jr), blesse grièvement Sutton, la vengeance s'impose. À l'approche de la finale des séries, Dean doit choisir : suivre les dures leçons de son passé ou prouver qu'il est digne de l'héritage de Sutton. Pour remporter le titre, il devra affronter Racki, et sa propre nature, sur la glace.

Blair Underwood, Shawn Doyle, Tamara Podemski, Alexandra McDonald et Allan Hawco font également partie de la distribution.

Youngblood est le remake du film du même nom sorti en 1986, qui mettait en vedette Rob Lowe, Patrick Swayze et Keanu Reeves.

Distribué au Québec par TVA Films, le long métrage prend l'affiche au Québec le 6 mars.

