Un nouveau projet télévisuel pour Henri Picard

Unis TV et Crave annoncent aujourd'hui leur partenariat pour la production d'une série, la première série francophone tournée en Colombie-Britannique. Le projet s'intitule Surf Bay, côte Ouest.

Il réunira à l'écran une distribution provenant des quatre coins du Canada.

En outre, c'est la comédienne Camille Felton qui y tiendra la vedette. Surf Bay, côte Ouest suit le parcours de Margot Swann (Camille Felton), une surfeuse professionnelle adulée, profondément attachée à son village natal, Surf Bay. Lorsque le développement touristique menace une forêt centenaire, elle prend position, au risque de compromettre sa carrière et de s'opposer à sa communauté, incluant sa famille. Margot devra affronter les vagues, alors que la tempête qu'elle a déclenchée risque d'emporter son rêve olympique.

À ses côtés, on retrouvera le talentueux Henri Picard, de même que Karl Walcott, Mia Wistaff, Tony Hiu Joong Giroux, France Perras, Jessica Heafey, Émilie Leclerc, Jackie Blackmore, Everick Golding et Ben Cotton.

De plus, la série est écrite par une équipe de scénaristes provenant de différentes provinces : Paul Ruban et Dominic Desjardins (Ontario), Marie-Claire Marcotte (Alberta) et Sophie Bernier (Québec).

Les paysages de sa région d'adoption ont inspiré le producteur Anthony Cauchy à développer cette histoire. « Les plages de surf de l'île de Vancouver sont tout simplement uniques, la forêt se fond dans l'océan pour donner ce sentiment de bout du monde. J'y ai vu une occasion de créer une série dramatique qui s'éloigne des clichés habituels sur le surf. La forte présence francophone et l'énergie d'une jeunesse locale constituent un terreau parfait pour une série palpitante. Nous y racontons une histoire générationnelle, portée par des enjeux contemporains, où la préservation de l'environnement joue un rôle central », affirme-t-il.

La série est réalisée par Dominic Desjardins. Les dix épisodes de 23 minutes, coproduits par Reign Films et Locomotive Média, seront disponibles sur TV5Unis au printemps 2026. Le projet bénéficie du soutien de Bell Média, ce qui a donné lieu à une première collaboration entre les deux diffuseurs. Une diffusion est prévue sur Crave en 2027.