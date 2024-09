Henri Picard arrive dans Doute raisonnable

Si vous regardez la quatrième saison de Doute raisonnable, sachez que dès la semaine prochaine, vous pourrez y voir à l'oeuvre le talentueux comédien Henri Picard.

En effet, celui-ci arrive dans une nouvelle intrigue épisodique, dans laquelle son personnage est impliqué dans un drame à caractère sexuel.

Le synopsis de l'épisode va comme suit : L’équipe est mobilisée par le cas de Chloé Tougas-Dansereau (Rosalie Loiselle), une adolescente de quinze ans qui s’est enlevée la vie après qu’une scène érotique envoyée à son chum ait circulé dans les cellulaires de nombreux élèves de son école. Ils recueillent d’abord les témoignages de ses parents (Marie-Hélène Gosselin et Frédéric Paquet). Avant d’interroger son chum Adam (Henri Picard), ainsi que des amis et condisciples. Bien difficile d’y voir clair dans des versions qui se contredisent plus d’une fois. Il y a du nouveau dans l’affaire de Sorel. Karine Lam (Orphée Douceur-Nguyen) demande à Alice (Julie Perreault) et Fred (Marc-André Grondin) de venir la rejoindre sur place.

Ainsi, dans cette nouvelle intrigue, Henri Picard joue en compagnie de Éric Robidoux, Emi Chicoine, Zoé Ntumba, Louka Amadeo Bélanger-Léos et Charlotte St-Martin.

Rapidement dans ce dossier chaud, vous verrez que les discours se contredisent et que tous semblent avoir quelque chose à cacher.

Cette intrigue n'est pas sans rappeler certains faits de l'actualité récente.

Sachez également que, dans le même épisode, vous pourrez faire la rencontre d'un nouveau personnage troublant joué par Émile Proulx-Cloutier, qui incarnera le gourou d'une secte. Sur le tapis rouge des Gémeaux, le comédien nous disait « je fais tout pour être gentil ». Parions toutefois que ce n'est pas un personnage que nous aimerons... On vous dit tout sur cette arrivée dans la série juste ici.

La quatrième saison de Doute raisonnable se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Le prochain épisode est disponible en primeur sur l'Extra d'ICI Tou.tv.