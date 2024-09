Émile Proulx-Cloutier arrive dans un rôle troublant dans une série que vous aimez

Exit le gentil papa dans Les moments parfaits ou le financier colérique dans Avant le crash, le prochain rôle télévisuel d'Émile Proulx-Cloutier risque de vous donner quelques frissons, alors qu'il se joint à la quatrième saison de Doute raisonnable.

Ainsi, on pourra le découvrir dans un personnage de gourou d'une secte, un homme qui se nomme Pascal Éthier ou Veda, tel qu'imaginé par l'auteur William S. Messier.

Rencontrée lors du visionnement de presse de la série, la comédienne Julie Perreault, qui interprète l'enquêtrice Alice Martin-Sommer, a bien voulu nous en dire plus sur le personnage qu'incarnera Émile Proulx-Cloutier.

Émile Proulx-Cloutier, c'est le chef, le propriétaire de la secte. C'est un personnage vraiment spécial.

Elle nous explique : « Il joue tout le temps entre le bien et le mal. C'est toute une affaire de perception. Il nous confond en erreur. Il est tout le temps en train de nous mélanger. « Est-il bon ou pas? Tous les segments, moi, ça me rend tellement mal à l'aise. J'ai de la misère à comprendre comment les gens adhèrent à ça. Puis en plus, c'est tellement tordu. Quand tu n'adhères pas à ça, c'est tellement « Twilight Zone ». Mais je pense que quand tu y adhères, ça donne un sens à ta vie. »

Elle poursuit : « Évidemment, les enquêteurs sont spectateurs de tout ça. Ils essayent de dénouer… en tout cas, du moins, de faire des liens. C'est un peu compliqué. C'est même très compliqué. »

Concernant la performance d'Émile Proulx-Cloutier, Julie Perreault nous dit : « Émile, il s'en est donné à coeur joie. Il est vraiment excellent! »

Nous avons particulièrement hâte de découvrir cette histoire, qui commence dès le premier épisode de la quatrième saison de Doute raisonnable, avec l'apparition d'une victime jouée par Rose-Marie Perreault. Il faudra toutefois patienter quelques épisodes avant de rencontrer le gourou d'Émile Proulx-Cloutier. Impatience, quand tu nous tiens!

La 4e saison de Doute raisonnable sera présentée à compter du lundi 9 septembre à 21 h sur les ondes de Radio-Canada.

