Doute raisonnable, voilà une série qui, comme le bon vin, prend du galon au fil des saisons. À ce point, il s'agit d'une de nos séries préférées, une proposition que nous ne pouvons manquer tant elle est efficace et nous tient en haleine. C'est pourquoi nous plongerons avec plaisir dans la quatrième saison, offerte cet automne, contrairement aux précédentes saisons qui étaient diffusées en hiver.

L'auteur William S. Messier succède à Pierre-Marc Drouin (Les armes, In Memoriam) pour nous offrir des histoires toujours aussi tordues, qui ne manqueront pas de vous donner des frissons dans votre salon. Pas de changement de ton ni de baisse de régime à l'horizon. On revient à la série que vous aimez.

La quatrième saison débute avec un cas d'agression sexuelle, mettant en vedette Sophie Desmarais et David Savard. Comme c'est souvent le cas, la victime et l'accusé, son patron, ont des versions contradictoires. La victime devra affronter le lourd processus de l'enquête, qui ne sera pas sans heurt. Pendant ce temps, nos enquêteurs préférés, Alice Martin-Sommer et Frédéric Masson, sont dépêchés du côté de Sorel, où une jeune femme a été retrouvée dans un état pitoyable, agressée sexuellement, terrorisée et psychotique. Sur sa cuisse, on a brûlé le chiffre VI. Difficile, voire impossible, d'avoir des renseignements de sa part, alors que chaque question la place dans un état instable. On aura affaire à une histoire de secte avec ce personnage, joué par Rose-Marie Perreault. Préparez-vous à frémir dans votre salon...

Julie Perreault et Marc-André Grondin reviennent avec un aplomb et une énergie décuplés, nous offrant des moments formidables à tous les tournants, notamment des scènes d'interrogatoire où les deux comédiens semblent s'amuser comme des petits fous avec la musicalité des dialogues. À leurs côtés, Sophie Desmarais, qui apparaît dans les deux premiers épisodes, brille de mille feux, nous offrant une victime captivante aux multiples facettes. David Savard vous épatera aussi dans le rôle du mari infidèle. Derrière la caméra, Danièle Méthot (District 31, STAT) magnifie sa distribution en l'enveloppant d'une atmosphère sombre et prenante.

Nous avons bien hâte de voir ce qu'il en est de cette intrigue de secte, qui s'étendra sur toute la saison. Dans celle-ci, vous pourrez retrouver les comédiens Félix-Antoine Duval et Émile Proulx-Cloutier. Ça promet!

On s'enfoncera aussi un peu plus dans la perversion d'Alice Martin-Sommer, marquée par un viol collectif qui a bouleversé son adolescence, alors qu'elle développera un nouvel intérêt après la web-cam sexy. Comme on s'en souviendra, dans les dernières scènes de la troisième saison, Alice découvrait que l'homme qu'elle aime est en fait l'un de ses agresseurs, un choc qui aura de grandes répercussions. Impossible pour nous de vous dire ce qu'il adviendra de cette histoire dans la quatrième saison, alors que la distribution souhaitait garder un mystère autour de ce sujet. On peut toutefois penser que le personnage de Pierre-Yves Cardinal est là pour rester, pour le meilleur ou le pire. La comédienne Julie Perreault nous laissait entendre en entrevue que ce serait une saison « très difficile » pour son personnage.

Cette quatrième mouture nous emmènera aussi dans des vestiaires de hockey, avec Henri Picard, et dans de nouveaux drames familiaux. Rien pour s'ennuyer avec ce projet intelligent qui continue de faire oeuvre utile en abordant des sujets tabous, mais toutefois bien d'actualité. Ce sera un plaisir de voir ces 10 nouveaux épisodes, à compter du lundi 9 septembre à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Le prochain épisode est aussi offert en primeur chaque semaine sur l’Extra d’ICI Tou.tv, à 22 h.

PSST! Bonne nouvelle, on peut déjà vous dire qu'il y aura une cinquième saison! Hourra!

Voyez nos photos du lancement, avec les vedettes de la série, ci-dessous.