Les armes se déroule dans le milieu opaque et rigoureux d’une base militaire. Vincent-Guillaume Otis y campe le rôle principal celui d’un jeune officier intègre et méritant qui prend subitement la tête d’une compagnie d’infanterie après le décès accidentel d’un soldat d’élite lors d’un exercice d’entraînement. La base des Forces Armées de Kanawata se retrouve alors en pleine tourmente. Aidé d’une enquêtrice militaire, il tentera de découvrir ce qui s’est réellement passé non sans soulever des secrets qui créeront des remous au sein des troupes. Plus l’enquête avance, plus sa loyauté et son engagement seront mis à mal. Sa femme et ses enfants vivront eux aussi leur lot de changements.