Vidéo : Découvrez ce qui vous attend dans Les armes après les fêtes

TVA dévoile aujourd'hui les premières images de ce qui nous attend à compter de janvier dans la série Les armes.

Ainsi, l'on retrouve le commandant Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), toujours dans sa quête pour découvrir la vérité, alors que les plans du Colonel Allan Craig (François Papineau) se ramifient.

Nous pouvons d'emblée constater que les choses vont prendre un tournant difficile pour Savard, alors que son beau-père (Gregory Hlady) sera capturé et torturé.

Sa conjointe (Victoria Diamond), qui trempe dans l'affaire en secret, sera évidemment mêlée à l'histoire, tandis que son fils (Alfred Poirier) fait son entrée dans l'armée.

Voyez les premières images ci-dessous.

Voici le synopsis que propose TVA :

Pas de repos sur la base de Kanawata! Qu’est-il vraiment arrivé à Wesley?

Aussi, l'assaut secret de Craig et ses hommes contre le clan Martshenko déclenche une réaction en chaîne. Les Russes contre-attaquent et tentent d'infiltrer la base de Kanawata. Leurs méthodes sont discrètes, mais agressives. Leur objectif, nébuleux. Plus que jamais, Louis-Philippe Savard doit réunir tout le monde derrière un but commun. Mais Allan Craig, furieux de la rétribution des Russes, veut plus que jamais se faire justice avec son armée secrète.

Malgré l'appel à l'unité de Savard, Kim Falardeau refuse de rentrer dans le rang et poursuit ses démarches contre le colonel. Elle fait cavalier seul dans un contexte où sa vie personnelle se désagrège, particulièrement avec son partner Santiago Garcia. Une onde de choc offre cependant une lueur d'espoir. Un bouleversement majeur à l'état-major offre des munitions à Savard pour enfin faire le ménage sur la base. De meilleurs jours sont à venir, alors que l'ennemi est à nos portes...

La série reprendra le lundi 6 janvier à 20 h sur les ondes de TVA.