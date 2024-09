Les Armes : Les prochains épisodes vous captiveront de plus en plus

Alors que les deux premiers épisodes de la série Les armes ont pris le temps de placer l'intrigue et de bien définir les personnages, vous aurez droit à une accélération dans les prochains épisodes, qui sont de plus en plus captivants. Parole de télévore!

Après avoir eu la chance de visionner en primeur les épisodes 3 et 4, nous pouvons vous livrer nos impressions, sans toutefois vous dévoiler les revirements qui s'en viennent. Nous ne voulons surtout pas gâcher votre visionnement qui s'annonce particulièrement excitant. Deux histoires évoluent en parallèle dans Les armes, mais l'on comprend que celles-ci finiront par se rencontrer, dans un grand fracas.

D'un côté, le lieutenant Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), en arrivant sur la base de Kanawata pour remplacer le Colonel Allan Craig (François Papineau), a mis la main dans un engrenage qui recèle son lot de secrets. Sur la base militaire évolue le JTF16, un commando mystère au sein duquel un meurtre a été commis. Que se passe-t-il pour que des hommes disparaissent dans le plus grand anonymat, privés de leurs droits civils? Savard mènera l'enquête, à l'abri des regards.

C'est toutefois du côté des recrues de l'infanterie que se trouve, selon nous, l'intrigue la plus prenante, alors qu'on les voit s'entraîner pour devenir les meilleurs soldats possibles. Parmi eux, il semble y avoir une taupe, comme nous avons pu le voir à la fin du deuxième épisode, le soldat Aiden Larochelle joué par Alex Godbout. Celui-ci jouait les fanfarons depuis le début, mais il pourrait très bien cacher un jeu beaucoup plus sérieux. « Il n'est peut-être pas ce qu'on pensait qu'il était. C'est sûr qu'on peut dire qu'il n'est pas au bout de ses ressources », nous disait le comédien, mystérieux, avant d'ajouter « Je pense que c'est un personnage qui va surprendre. J'ai été gâté. Moi, je ne le savais pas quand j'ai fait l'audition. »

Par ailleurs, l'excellent Mick Vanier (Émile Schneider), qui a subi les foudres de l'adjudant-chef Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi) dans le 2e épisode, souhaite de plus en plus être recruté au sein du JTF16 et attirera enfin l'attention du Colonel Craig. L'adhésion sera toutefois beaucoup plus périlleuse et compliquée qu'il ne le pensait. Pour entrer au JTF16, il ne suffit pas d'être motivé et efficace. « Je veux des machines », lui balancera Craig à la figure. Dans ce contexte, il faut bien avouer qu'Émile Schneider livre l'une de ses meilleures performances, attirant tous les regards autant pour sa performance physique que pour son charisme foudroyant. Nous aurons assurément beaucoup de plaisir à suivre le parcours de sa recrue dans les prochaines semaines.

Chose certaine, nous pouvons parier qu'après ces quatre premiers épisodes, il n'y aura personne qui aura envie d'abandonner cette intrigue touffue et fascinante, concoctée par le talentueux auteur Pierre-Marc Drouin (Doute raisonnable, In Memoriam).

C'est à voir les lundis à 20 h sur les ondes de TVA et TVA+.

Rappelons que nous avons eu droit à une scène particulièrement intense avec Frédéric Millaire Zouvi dans le 2e épisode, qui n'a pas manqué de marquer les esprits.