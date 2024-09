Les armes : Frédéric Millaire Zouvi livre une scène qui marque les esprits

La série Les armes est débarquée dans notre télé avec force la semaine dernière.

Déjà, le discours du colonel Allan Craig (François Papineau) aux recrues d'infanterie donnait froid dans le dos, mais ce n'était rien en comparaison des propos hargneux de l'adjudant-chef Thomas Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi), alors qu'il était à la recherche d'une balle de fusil qui avait disparu lors d'un exercice.

Nous avons été à la fois choquées, bouleversées et penaudes face à l'intensité de la violence de son attaque psychologique envers Rose, qu'il prénomme Germaine.

« Il paraît que tu as eu du trouble à ton bal de finissants », lance-t-il alors que les jeunes soldats sont au garde-à-vous. « Pas capable de te défendre? Combien ils étaient de gars sur toi? Trois? Et tu penses que dans les forces on veut des femmes qui ne savent pas se faire respecter? Quand l'ennemi va t'attaquer, tu vas faire quoi? Porter plainte? »

Il enchaîne en disant : « Tu penses qu'en rentrant dans les forces, tu vas t'endurcir, mais ça va rien changer ma Germaine. »

Si tu n'es pas capable de te défendre contre trois gars qui sortent leur graine, tu ne seras pas capable de te défendre contre trois gars qui sortent leur gun.

Comment ne pas être désarçonné par une telle violence psychologique?

Heureusement, de telles méthodes ne sont plus pratiquées dans l'armée. « Mais, ça s'est déjà fait », indique le scénariste Pierre-Marc Drouin. « Dans les années 90, début 2000, c'était comme ça qu'on drillait les recrues. »

Il faut dire que Frédéric Millaire Zouvi s'avère assez extraordinaire dans ce rôle de tortionnaire. S'il avait joué un agresseur dans Alertes, il est à des années-lumière du bon vieux Jean-Michel de 5e rang.

« Tu sais, Fred Zouvi, c'est un des plus bels humains que j'ai jamais rencontré », disait l'auteur au lancement de la série. « Il est doux, il est gentil, il est généreux, puis, là-dedans, tu as juste envie de l'étrangler. »

Gageons que ce personnage n'a pas fini de nous faire réagir...

