Femme, mère, aînée d’une fratrie de cinq soeurs et héritière dévouée de la ferme familiale, Marie-Luce voit son univers basculer à la mort de Guy, son mari. En effet, ce dernier est retrouvé à moitié dévoré dans l’enclos des porcs. Meurtre ou accident? Cette découverte brutale perturbera la quiétude de tout son entourage et des résidents du village de Valmont et fera ressortir chez chacun ce qu’il y a de plus beau et de plus laid. Qu’il s’agisse de Marie-Luce, de ses quatre sœurs, Marie-Louise, Marie-Jeanne, Marie-Paule et Marie-Christine ou de ses deux filles, Kim et Julie, aussi différentes les unes des autres; de son neveu Simon, très affecté par la disparition de son oncle; de Mireille, sa meilleure amie, proprio du resto du village; de sa belle-mère Francine qui ressurgit; des employés permanents ou saisonniers de la ferme, dont Sandro, Nathalie et Jonathan; de Réginald, l’ancien combattant toujours marqué par la guerre; de Fred, le seul policier de cette municipalité tricotée serrée; ou des voisins Charles, Paul, Jean-Michel, Sam, Joe et les autres, personne ne sera épargné. Ce sera l’occasion de lever le voile sur de vieilles rancunes, des tromperies, des mystères et des blessures, mais aussi de provoquer des élans de solidarité et d’amour.