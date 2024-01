Notons que les sœurs Goulet se réuniront chez Marie-Luce ( Maude Guérin ) la semaine prochaine alors que l'agricultrice se sent, depuis l'enlèvement de ses sœurs, plus fragile et vulnérable que jamais. Les images promettent de tendres retrouvailles.

Rappelons qu'elle a été tenue prisonnière dans le sous-sol de la maison de la mère de Marc Trempe avec quatre autres personnes dont ses sœurs et son conjoint, puis a été menacé par un couteau, recouverte d'essence et a fait la troublante découverte d'un cadavre.

Les gens se sont emportés contre les actions et la réaction de Marie-Paule ( Ève Duranceau ) suite au drame que la famille Goulet a récemment vécu. Elle s'est d'abord adressée aux journalistes alors que la police avait recommandé à tout le monde de ne pas s'en approcher et elle banalise ce qu'elle a vécu, disant se sentir vivante, « en hyperstimulation de tous mes sens » depuis les évènements.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs n'hésitent pas non plus à dénoncer le ridicule de certaines scènes et situations, dont la prise d'otage de la moitié de Valmont par Marc Trempe. Voyez quelques commentaires au bas de l'article.

On doit malheureusement se rendre à l'évidence, la fin de 5e rang au printemps était probablement la bonne décision.

Récemment, l'autrice Sylvie Lussier, qui scénarise la série avec son conjoint Pierre Poirier, nous disait ceci à propos de sa décision de mettre un terme à la série : « Ça fait plus de 30 ans qu'on écrit 26 heures de fiction par année. Il y avait la fatigue du 'deadline'. On a toujours marché de façon très organique, Pierre et moi, et dans l'écriture et dans nos décisions de carrière, et là je sentais que c'était le moment. » Lisez l'entrevue complète ici.