François Papineau a surpris tout le monde lors du tournage de sa dernière scène de 5e rang

La fin de 5e rang approche à grands pas et comme nous avons récemment croisé François Papineau, nous l'avons questionné sur sa toute dernière journée de tournage.

L'acteur nous confie alors qu'il a surpris tout le monde en suspendant une scène pour rendre un hommage.

« Je jouais avec Maude [Guérin] pour mon dernier plan de la série », nous dit-il d'abord. « Mon personnage commence, il a un oeil dessus et je finis par être "upgradé" et devenir son chum. J'avais beaucoup de scènes à faire avec Maude, que j'adore depuis toujours. »

Il y avait un moment de la scène où Charles parle à Marie-Luce et je trouvais que ça correspondait à ce que moi je pense de Maude. J'ai arrêté et j'en ai profité pour dire ce que je pense de l'actrice.

« Ç'a été un moment extrêmement émouvant. J'ai profité de mon dernier plan. Je savais que je voulais faire ça, mais je me suis rendu compte à quel point j'ai aimé mon parcours. Des fois, on s'entend parler et c'est là qu'on se comprend le plus. C'était une grosse dernière journée pour moi. »

Il ajoute, nostalgique : « Ce sont de grosses périodes de la vie. Tu y passes 6 ou 7 ans, c'est 10% de ma vie que j'ai passé avec eux autres. On grandit ensemble. C'est aussi long que l'école primaire ce qu'on a passé ensemble! »

