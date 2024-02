François Papineau aborde la fin de 5e rang : « Ça crée un choc... négatif ET positif »

Il ne reste plus que quelques semaines avant que ne soit diffusée la grande finale de 5e rang.

Les tournages devaient se terminer en décembre dernier, mais les derniers plans ont finalement été filmés en janvier alors que les auteurs ont peaufiné les textes jusqu'à la toute fin, nous raconte l'acteur François Papineau.

« Avec six saisons, tu veux finir ça comme il faut. Même nous, les acteurs, on appréhendait ce que nous allions lire parce qu'il y a beaucoup de monde, d'histoires, etc. Et... c'est étonnant », nous confie-t-il.

L'acteur précise qu'il est ému par cette page qui se tourne. « Quand j'étais plus jeune, ça me marquait moins, mais maintenant, vous ne me verrez jamais bouder sur un plateau parce que je trouve ça tellement extraordinaire », nous dit-il d'abord.

« Je me trouve privilégié de pouvoir le faire. Je vais me forcer pour faire ce qu'on me demande comme il faut, parce que c'est un privilège de faire cette job-là. Tu ne peux pas bouder cette affaire-là. Ce que le monde reçoit, c'est ce que tu mets dedans. Quand il y a une équipe qui s'aime et se respecte, ça paraît. Sur 5e rang, tout le monde jouait à fond chaque scène, chaque plan. »

Alors que nous nous attendions à une finale douce et confortable pour les habitants du village de Valmont, François Papineau sème un doute dans notre esprit.

Ça crée un choc... négatif ET positif. Vous allez voir, ça vaut la peine de l'écouter!

Nous ne pourrions être plus impatients de découvrir ce que les auteurs nous ont préparé pour la grande conclusion.

Maxime de Cotret, que nous avons rencontré plus tôt cette année, abordait aussi la fin de cette aventure de six ans.