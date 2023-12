« C'est un 'mix feeling' parce que c'est quand même ce rôle-là qui m'a fait connaître du grand public. C'est quand même 1,4 million de téléspectateurs chaque semaine. J'ai un attachement particulier. Ç'a été une grande famille, ç'a l'est encore. Un an après, je vais avoir le 'backlash', je pense. »

Il ajoute : « Ce sont tous des gens avec qui j'ai traversé beaucoup d'étapes. En 5 ans et demi, j'en ai vécu beaucoup d'affaires. On a eu une tab** de pandémie qui nous a frappés dans le front. On a fait le calcul : on a tourné plus masqués, en pandémie, en méthode sanitaire, que pas. C'est capoté, mais c'était 'hot' de vivre ça avec eux. »

Sans pouvoir nous en dire beaucoup sur la grande finale, il nous confirme que les choses se termineront en douceur pour Réginald. « C'est beau », dit-il, simplement.

Rappelons que l'autrice nous indiquait ici les raisons pour lesquelles elle et son conjoint avaient décidé de ne pas poursuivre l'aventure 5e rang.

La finale de la 5e saison nous a laissé sur notre appétit. Nous espérons que la conclusion de la série sera à la hauteur. On s'attend au retour du calme à Valmont sur une musique nostalgique, et on n'en demande pas davantage.