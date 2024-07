Voici la série qui prendra la place de 5e rang

La case horaire du lundi à 20 h en est une prisée par les diffuseurs. La série 5e rang rejoignait plus ou moins 800 000 téléspectateurs chaque semaine, des cotes d'écoute enviable que son successeur espère certainement équivaloir.

C'est la nouvelle série Dumas, écrite par Luc Dionne (qui nous a donné District 31), qui prendra la place de 5e rang.

Rencontrée lors de la visite de plateau, la productrice Fabienne Larouche se disait très satisfaite de sa place dans la grille de l'automne. « C'est la case horaire probablement la plus voulue et la plus importante dans la télé. »

« Je pense que c'est un hommage à Luc [Dionne] aussi », ajoute-t-elle.

André Béraud, directeur de la fiction et des longs métrages à la télévision de Radio-Canada, nous précisait qu'ICI Télé avait deux cases horaires de séries annuelles : le lundi 20 h ainsi que le mardi 20 h. Cette dernière sera occupée cet automne par la suite et la fin d'À coeur battant.

Rappelons que Gildor Roy, qui incarne le protagoniste de la nouvelle série Dumas, nous promettait récemment que le premier épisode allait marquer les esprits. Celui-ci sera diffusé le lundi 9 septembre à 20 h. À noter qu'un épisode sera disponible en primeur sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv chaque semaine.

Consultez notre calendrier de l'automne 2024 ici.