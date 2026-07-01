Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Julien Hurteau

ComédienRéalisateur
Visionner les images de Julien HurteauJulien Hurteau
Julien Hurteau
Julien Hurteau
Julien Hurteau
En voir plus

Aperçu

Connu pour

Voir tout
Dernière seconde

Dernière seconde

Oeuvres (19)

Voir tout

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Vous avez dévoré la 1re saison de «Prescott» ? Voici une bonne nouvelle
Télé

Vous avez dévoré la 1re saison de Prescott? Voici une bonne nouvelle

Wednesday, July 1, 2026 1:00 PM
Prescott
Télé

La série Prescott débarque sur illico+ : Ça brasse au pen!

Thursday, May 21, 2026 7:55 AM
Image de l'article Un premier épisode percutant pour la nouveauté «Dernière seconde» !
Télé

Un premier épisode percutant pour la nouveauté Dernière seconde!

Wednesday, April 2, 2025 10:50 AM
Dernière seconde
Télé

Une bande-annonce explosive et trépidante pour la nouvelle série Dernière seconde

Thursday, March 6, 2025 10:41 AM
Caméra
Télé

Deux nouvelles séries policières originales pour Club illico

Tuesday, May 28, 2024 10:00 AM
Nuit blanche saison 2
Télé

Nuit blanche saison 2 : Une digne suite

Thursday, May 2, 2024 9:50 AM
STAT
Télé

Frédérique Dufort revient sur son expérience sur le plateau de STAT

Thursday, February 29, 2024 4:00 PM
STAT
Télé

Cette comédienne a fait un retour discret à la télé dans STAT ce lundi

Tuesday, February 20, 2024 10:55 AM
5e rang
Télé

Un revirement romantique que nous n'avions pas vu venir dans 5e rang

Saturday, December 30, 2023 9:52 AM
5e rang
Télé

Le comédien Julien Hurteau confirme le sort de son personnage dans 5e rang

Tuesday, October 3, 2023 10:45 AM
5e rang
Télé

5e rang : Les téléspectateurs réagissent à la finale saisissante de ce lundi

Tuesday, October 3, 2023 9:40 AM
Image de l'article 5e rang : Le public déchiré par le départ de ce personnage
Télé

5e rang : Le public déchiré par le départ de ce personnage

Wednesday, January 19, 2022 11:34 AM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c