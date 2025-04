Un premier épisode percutant pour la nouveauté Dernière seconde!

Dernière seconde est sans aucun doute la série québécoise la plus « américaine » (dans le bon sens du terme) que vous verrez au petit écran cette saison. Avec son intrigue remplie d'action, écrite par l'auteur François Pagé qui nous a donné CLASSÉ secret et Piégés, on s'intéresse au quotidien d'une équipe de techniciens en explosifs, qui chaque jour doit affronter le danger pour la sécurité de la population.

Dans la combinaison antibombe, on retrouve en premier lieu la comédienne Catherine Chabot, qui avait brillé plus que d'ordinaire dans la comédie La candidate récemment. Cette fois, elle change complètement de registre pour devenir une femme forte, assumée, qui carbure aux défis menaçants, tout en étant habitée par certains secrets. Elle est toujours formidable!

À ses côtés, on renoue avec bonheur avec David Boutin et Emmanuel Schwartz (Hôtel), que l'on n'avait pas vus depuis quelques années dans notre télévision, ainsi que Patrick Emmanuel Abellard, Nathalie Doummar et Benoît Gouin. On peut certainement parler d'une distribution explosive pour cette proposition qui touche la cible.

En ce sens, le premier épisode s'assure de capter notre attention pour la tenir jusqu'à la fin. Ce sont dix épisodes de 60 minutes qui seront offerts sur illico+ à compter de cette semaine. Avec une réalisation rythmée signée Julien Hurteau, conjuguée à une trame sonore électrisante, l'intrigue de Dernière seconde fascine dès les premières secondes.

Alors que des explosifs de plus en plus sophistiqués sèment la terreur en ville, Véronique doit user de toutes ses connaissances et de sa bravoure pour contrecarrer les plans d'un sadique artificier, qui utilise les bombes comme stratagème de négociation. Celui qui se fait appeler Matriochka a certainement des intentions malveillantes, mais qui cible-t-il réellement?

En ce sens, la finale du premier épisode, filmée avec la plus grande virtuosité dans un contexte québécois où les budgets sont limités, ne laissera personne indemne. C'est le début d'une course contre la montre qui ne se fera pas sans heurts pour Véronique et ses coéquipiers. Nous n'avons vu que les deux premiers épisodes, mais déjà nous pouvons entrevoir une vie au-delà de cette première saison pour cette proposition captivante, à mettre à l'agenda.

Les abonnés d'illico+ pourront voir les deux premiers épisodes le 3 avril. Ensuite, un nouvel épisode sera ajouté chaque jeudi sur la plateforme. Une diffusion ultérieure à TVA est à prévoir.