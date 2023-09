Plusieurs protagonistes se retrouvent aux mains du Chat, un dangereux personnage. Kidnappés et enfermés dans des cellules où ils sont constamment observés, ils deviennent aussitôt les pions d'un jeu. Les cachots des captifs sont reliés à une salle de contrôle et sont aménagés sur mesure pour les confronter à leurs peurs les plus redoutables. Pour rester en vie, les prisonniers n'auront d'autre choix que de s'unir. Celui qu’on appelle le Chat donne cependant une clé à ses proies pour échapper à leur sort: trouver le lien qui les relie. Or, les cinq individus ne se connaissent pas et, à première vue, ils semblent n'avoir rien en commun...