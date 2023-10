Le comédien Julien Hurteau confirme le sort de son personnage dans 5e rang

Lundi soir, dans 5e rang, le personnage de Marc-André a été atteint par balle alors que Bagherras, l'un des sbires de Tina, voulait éliminer l'informateur Ghislain Lanctôt.

Les fans de la série espéraient que le policier portait une veste pare-balles et qu'il ne serait que blessé dans l'assaut.

Mais, sur ses réseaux sociaux, l'acteur Julien Hurteau remerciait la production de 5e rang pour les belles années.

Ainsi, on comprend que le personnage est bel et bien mort.

Comme son personnage était l'un des plus doux et des plus sympathiques de la série, les adeptes ont hurlé dans leurs salons.

Rappelons qu'un nouveau personnage fera bientôt son entrée dans le téléroman. Il sera incarné par un ancien candidat de Star Académie.

Le résumé du prochain épisode (9 octobre) se lit comme suit : Grand jour de deuil à Valmont. Les deux corps de police se mobilisent. N’ayant plus rien à perdre, Tina est prête à tout pour sauver sa peau et son honneur. La cohabitation entre Fred et Marie-Jeanne n’est pas simple. Y parviendront-ils ? Troublé et en panique, Jean-Michel demande l’aide de Paul et Corinne. Et Faubert se rend chez Marie-Luce pour lui faire part des menaces qui planent au-dessus de leur tête. Voyez des photos au bas de l'article.

Notons aussi que, dans les prochaines semaines, une cérémonie en l'honneur de Marc-André aura lieu à la ferme de Marie-Luce. Voyez une photo ci-dessous. Gladys semble complètement déconfite.