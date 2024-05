Sauvée du naufrage par Prime Vidéo, dont la mission est de proposer davantage de contenu québécois, la série Nuit blanche revit pour une seconde saison, à compter de ce jeudi 2 mai, pour le plaisir des nombreux adeptes qui avaient décrié son annulation. Toujours écrite par Julie Hivon (Alertes) et réalisée par Julien Hurteau, cette seconde mouture nous ramène sur le même territoire, alors que s'entrelacent plus que jamais les secrets, les mensonges, les questionnements et les quêtes.

La trame narrative de la série est toujours proposée avec deux temporalités. D'une part, on visite les années 80, alors que les ambitions de Louise l'amènent à lancer l'entreprise Nocturne en compagnie de sa voisine, Jacinthe. Aidrian, toujours obnubilé par Loulou, fait tout ce qu'il peut pour la propulser vers de nouveaux sommets, quitte à devoir embrasser sa part d'ombre. D'autre part, dans le présent, le meurtre de Louise semble bien résolu, mais les découvertes faites en marge de la première saison amènent les enfants de la famille Hébert vers de nouvelles suspicions inquiétantes, voire des erreurs de jugement. Il semble qu'un meurtrier court toujours. De qui s'agit-il? À cela s'ajoute une troisième temporalité, cette fois dépeinte en noir et blanc, dans laquelle on retrouve la formidable France Castel, alors que sa Louise, peu de temps avant son décès, découvre des informations sur son passé qui viennent tout bousculer.

Chose certaine, l'autrice Julie Hivon ne s'est pas donné la tâche facile en écrivant cette suite en trois temps, dans laquelle on assiste à une ramification de complots et de mystères. L'intrigue reprend exactement où elle avait été laissée, ne laissant personne en plan. Certes, la trame dans le passé, qui se déroule sur fond du premier référendum sur l'indépendance du Québec, est encore la plus passionnante, alors que l'on redécouvre l'extraordinaire chimie qui anime Rose-Marie Perreault et Nico Racicot.