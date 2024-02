Frédérique Dufort revient sur son expérience sur le plateau de STAT

L'intrigue de la mariée intoxiquée a pris fin cette semaine dans STAT, alors que le personnage interprété par la comédienne Frédérique Dufort a pu quitter l'hôpital Saint-Vincent. Cette intrigue, écrite par Marie-Andrée Labbé, a permis à bien des téléspectateurs d'en apprendre plus sur la cardiomyopathie de tako-tsubo, communément appelée le syndrome du coeur brisé.

Les dernières scènes de Frédérique Dufort ont été franchement magnifiques, alors qu'elle retrouvait celui qui était follement amoureux d'elle, son célébrant de mariage interprété par un touchant Julien Hurteau. Juste avant, un échange sensible entre Justine, la mariée, et la docteure Isabelle Granger (Geneviève Schmidt), n'avait pas manqué de nous donner des émotions.

Frédérique Dufort est ensuite revenue sur son expérience sur le plateau de la quotidienne, par le biais de ses réseaux sociaux.

Elle écrit notamment : « Je m’ennuyais de jouer.

De lire des textes, de les décortiquer, de les interpréter en compagnie d’incroyables talents et de voir le résultat de ce grand travail d’équipe à l’écran.

Merci Lucie et toute l’équipe chez Casting Lucie Robitaille, d’avoir pensé à moi pour jouer votre mariée (et merci @agencepremierrole de m’avoir suggéré). C’est un bonheur de me retrouver sur un plateau comme celui de @ici.stat , considérant que j’ai la chance de serrer dans mes bras, devant comme derrière la caméra, tant d’êtres humains qui ont eu un impact dans ma vie depuis mes débuts….il y a déjà 20 ans. En plus de rencontrer d’autres personnes coup de coeur !

Ce rôle de future mariée est tout simplement parfait pour un doux retour à la télé.

Parce que mon milieu, je l’aime pour le meilleur et pour le pire, avec ses hauts et ses bas, dans le bonheur et l’adversité, avec comme seule certitude que lorsque je me retrouve sur un plateau de tournage, je suis CHEZ MOI. »

Voyez son message complet dans la publication ci-dessous, dans laquelle elle se souhaite une présence plus soutenue dans nos écrans. Nous lui souhaitons également!

STAT se poursuit du lundi au jeudi, à 19 h, sur les ondes d'ICI Télé.

Rappelons que nous pourrons bientôt retrouver un personnage qui a quitté l'hôpital il y a quelques semaines. Le comédien nous en parle ici.